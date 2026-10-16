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Kiara Lozano, de Corazón Serrano, se somete a cirugía estética y revela cómo quedó: “La garrapata ya no está”

La cantante Kiara Lozano, de 25 años, compartió en redes sociales las imágenes de su rostro luego de la intervención.  

Kiara Lozano es una de las cantantes más populares de Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Instagram.
Kiara Lozano es una de las cantantes más populares de Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Instagram.
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Kiara Lozano sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dejar ver cómo luce tras someterse a una cirugía estética. La vocalista de Corazón Serrano, de 25 años, optó por retirarse un lunar de carne ubicado en la frente.

La cantante publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que permitió apreciar parte de su rostro después del procedimiento. Con lentes oscuros y mostrando la zona intervenida, la intérprete del 'Mix Dina', nacida en Rumisapa, San Martín, compartió con sus seguidores el resultado de este cambio.

Kiara Lozano mostrando cómo quedó su rostro tras retirarse lunar de carne. Foto: Instagram.

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Kiara Lozano muestra resultados tras retirarse lunar de carne del rostro

Kiara Lozano encontró una divertida forma de contarles a sus seguidores que ya no tiene el pequeño lunar de carne que llevaba en el rostro. La integrante de Corazón Serrano acompañó la fotografía de su nueva apariencia con una frase que no pasó desapercibida: "La garrapata ya no está", bromeó al referirse a la protuberancia que se retiró.

En la imagen difundida en sus redes sociales también se observa una pequeña zona enrojecida donde antes se encontraba el lunar. La cantante no precisó qué procedimiento estético le realizaron ni ofreció más detalles sobre su intervención, pero decidió mostrar el resultado a sus seguidores.

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Kiara Lozano había asegurado que no se haría ningún retoque

Tiempo atrás, Kiara Lozano dejó clara su postura sobre las intervenciones estéticas, luego de que le preguntaran si seguiría los pasos de algunas integrantes de Corazón Serrano que optaron por cambiar ciertos aspectos de su apariencia. En aquella ocasión, la cantante aseguró que no tenía planes de realizarse modificaciones físicas.

"Lo único que sí he dicho que incomoda un poco es una bolita de grasa que tengo en la pierna. Es un lipoma, pero me han dicho que no necesita cirugía y que solo con una succión", explicó la artista al referirse a esa pequeña molestia.

La intérprete también manifestó que se siente a gusto con su figura, aunque dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión más adelante. "De repente, en un tiempo quién sabe, pero ahora no", concluyó. Sus declaraciones cobran relevancia tras mostrar recientemente el resultado de la eliminación de un lunar de carne en su rostro.

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