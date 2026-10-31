Natalia Segura vive momentos de terror por accidente de su hijo con Ignacio Baladán: "El peor susto de mi vida" La influencer colombiana Natalia Segura, esposa del uruguayo Ignacio Baladán, compartió su angustia tras el accidente doméstico que sufrió su hijo Lucca.

El hijo de Ignacio Baladán y Natalia Segura nació en abril de 2025, por lo que tiene un año y medio.

El hijo de Ignacio Baladán y Natalia Segura nació en abril de 2025, por lo que tiene un año y medio. Foto: composición LR/TikTok

Convertirse en madre cambió muchas cosas para Natalia Segura, pero también la enfrentó a temores que nunca antes había experimentado. Esta semana, la influencer colombiana confesó haber atravesado una de las situaciones más angustiosas desde el nacimiento de su hijo Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán.

Lejos de sus habituales videos de humor en sus redes sociales, la creadora de contenido contó el episodio preocupante que encendió las alarmas en su hogar y que terminó con el pequeño bajo evaluación médica. Aunque el desenlace fue favorable, reconoció que los minutos posteriores al accidente la dejaron completamente desbordada.

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela el accidente que sufrió su hijo

Mientras su bebé descansaba en casa tras recibir atención especializada, ‘La Segura’ decidió relatar lo ocurrido a sus seguidores. La influencer explicó que todo comenzó con un golpe que, a diferencia de otras caídas propias de la infancia, esta vez terminó con una herida que le provocó abundante sangrado.

"Les voy a hablar súper suavecito. Tengo a mi ‘gordis’ dormidito, aquí al lado. Pasé el peor susto de mi vida: por primera vez a mi hijo un golpe le saca la sangre que le sacó hoy. Se abrió (la cabeza). No hace mucho llegó con el papá de la clínica, que se vino volando de la oficina", contó.

La noticia movilizó inmediatamente a su esposo Ignacio Baladán, quien acudió para acompañar a su hijo durante la revisión médica. Sin embargo, el momento más difícil lo vivió Natalia, quien admitió que no logró conservar la serenidad cuando vio la magnitud de la herida.

"Pero yo aloqué. No sé cómo ustedes reaccionan ante situaciones así, pero yo pierdo el control. Yo aloqué, gritaba, lloraba, me iba a desmayar, yo me pongo blanca, no puedo ni caminar", confesó.

La empresaria señaló que el accidente le hizo comprender el nivel de preocupación que puede llegar a sentir una madre en cuestión de segundos. Según explicó, el temor fue tan intenso que incluso sintió que el cuerpo no le respondía. "Yo ahorita sentí que a mí el corazón se me salía del cuerpo", expresó. Afortunadamente, el menor recibió atención oportuna y pudo regresar a casa junto a sus padres.