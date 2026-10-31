Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 PIT vs Liga Claretiana EN VIVO | Liga Nacional de Basketball 2026

Espectáculos

Natalia Segura vive momentos de terror por accidente de su hijo con Ignacio Baladán: "El peor susto de mi vida"

La influencer colombiana Natalia Segura, esposa del uruguayo Ignacio Baladán, compartió su angustia tras el accidente doméstico que sufrió su hijo Lucca.

El hijo de Ignacio Baladán y Natalia Segura nació en abril de 2025, por lo que tiene un año y medio.
El hijo de Ignacio Baladán y Natalia Segura nació en abril de 2025, por lo que tiene un año y medio.Foto: composición LR/TikTok
Por
google iconLa República en Google

Convertirse en madre cambió muchas cosas para Natalia Segura, pero también la enfrentó a temores que nunca antes había experimentado. Esta semana, la influencer colombiana confesó haber atravesado una de las situaciones más angustiosas desde el nacimiento de su hijo Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán.

Lejos de sus habituales videos de humor en sus redes sociales, la creadora de contenido contó el episodio preocupante que encendió las alarmas en su hogar y que terminó con el pequeño bajo evaluación médica. Aunque el desenlace fue favorable, reconoció que los minutos posteriores al accidente la dejaron completamente desbordada.

Puedes ver

Magaly Medina sorprende al revelar por qué nunca tuvo hijos con su esposo Alfredo Zambrano: "Lo que nos queda de vida..."

lr.pe

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela el accidente que sufrió su hijo

Mientras su bebé descansaba en casa tras recibir atención especializada, ‘La Segura’ decidió relatar lo ocurrido a sus seguidores. La influencer explicó que todo comenzó con un golpe que, a diferencia de otras caídas propias de la infancia, esta vez terminó con una herida que le provocó abundante sangrado.

"Les voy a hablar súper suavecito. Tengo a mi ‘gordis’ dormidito, aquí al lado. Pasé el peor susto de mi vida: por primera vez a mi hijo un golpe le saca la sangre que le sacó hoy. Se abrió (la cabeza). No hace mucho llegó con el papá de la clínica, que se vino volando de la oficina", contó.

Puedes ver

Jessica Newton rompe su silencio sobre su salida del Miss Grand Perú y polémica con Luciana Fuster: "Le envié un audio"

lr.pe

La noticia movilizó inmediatamente a su esposo Ignacio Baladán, quien acudió para acompañar a su hijo durante la revisión médica. Sin embargo, el momento más difícil lo vivió Natalia, quien admitió que no logró conservar la serenidad cuando vio la magnitud de la herida.

"Pero yo aloqué. No sé cómo ustedes reaccionan ante situaciones así, pero yo pierdo el control. Yo aloqué, gritaba, lloraba, me iba a desmayar, yo me pongo blanca, no puedo ni caminar", confesó.

La empresaria señaló que el accidente le hizo comprender el nivel de preocupación que puede llegar a sentir una madre en cuestión de segundos. Según explicó, el temor fue tan intenso que incluso sintió que el cuerpo no le respondía. "Yo ahorita sentí que a mí el corazón se me salía del cuerpo", expresó. Afortunadamente, el menor recibió atención oportuna y pudo regresar a casa junto a sus padres.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Natalia Segura vive momentos de terror por accidente de su hijo con Ignacio Baladán: "El peor susto de mi vida"

Papa Juan Pablo II y su reflexión sobre el hogar para la vida diaria: “El futuro de la humanidad se fragua en la familia”

En 1928, crearon un lago artificial en EE.UU. para generar electricidad: décadas después, peces introducidos arrasaron con su vegetación

Espectáculos

Magaly Medina sorprende al revelar por qué nunca tuvo hijos con su esposo Alfredo Zambrano: "Lo que nos queda de vida..."

Natalie Vértiz impacta con transformación en Neytiri de ‘Avatar’ por Halloween: “No saben los años que llevaba queriendo convertirme”

Cecilia Bracamonte anuncia que se casó con la mujer de su vida en Miami después de 38 años de haberse separado: “Estoy muy feliz”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

Congreso aprobó crédito suplementario por S/ 8 200 millones para la prevención del FEN, obras y equipamiento

Gobierno de Keiko Fujimori nombra a excandidato de Fuerza Popular director de la Casa de la Literatura