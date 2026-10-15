Anely Dávila renunció a La Bella Luz tras un año de su debut en la orquesta de cumbia.

Anely Dávila renunció a La Bella Luz tras un año de su debut en la orquesta de cumbia. Foto: composición LR/Instagram

La Bella Luz atraviesa otro golpe inesperado. En medio de la polémica que rodea a la agrupación tras la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual, Anely Dávila anunció de forma inesperada su salida de la orquesta.

La noticia se conoció la noche del jueves 15 de octubre mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Aunque la cantante de 19 años evitó relacionar su decisión con la acusación, su despedida llega en un contexto marcado por cambios e investigaciones al interior de la orquesta de cumbia.

Anely Dávila renuncia a La Bella Luz

En su mensaje, Anely Dávila comenzó agradeciendo a los fundadores de La Bella Luz por la oportunidad recibida durante su permanencia en la orquesta. "Hoy quiero tomarme un momento para agradecer de corazón al señor Óscar Custodio y a la señora Pilar Torres por haberme dado la oportunidad de formar parte de la familia de La Bella Luz", expresó.

La artista también tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros y para el público que la acompañó en cada presentación, resaltando el cariño que recibió durante esta etapa de su carrera. Sin embargo, la parte más importante del comunicado llegó cuando confirmó oficialmente su salida. La cantante explicó que se trata de una decisión tomada después de una profunda reflexión personal.

"Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas", señaló.

Anely Dávila renunció a La Bella Luz tras un año de su debut en la orquesta de cumbia. Foto: composición LR/Instagram

Más adelante, Anely dejó claro que se marcha agradecida por las experiencias vividas dentro de la agrupación. "Me voy agradecida por todo lo vivido, por lo aprendido y por las personas maravillosas que conocí en este camino", añadió.

La salida de la intérprete ocurre semanas después de que Naldy Saldaña denunciara al director musical César Sánchez Chavesta, primo de Óscar Custodio. Tras hacerse público el caso, la agrupación informó la separación del acusado y el inicio de las investigaciones correspondientes.

En ese contexto, trascendió que Anely Dávila habría brindado declaraciones ante la Policía durante las diligencias relacionadas con el caso. No obstante, la cantante optó por no mencionar estos hechos en su comunicado y centró su mensaje en agradecer al grupo y despedirse de sus seguidores. Por ahora, la artista tampoco ha revelado cuál será su próximo paso profesional, aunque dejó claro que busca iniciar una nueva etapa en su carrera.