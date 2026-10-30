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Hija de Laura Bozzo arremete contra Cristian Zuárez por hablar sobre la salud de su madre: “Le puso los cuernos”

Victoria de la Fuente le dice de todo al argentino Cristian Zuárez en 'Amor y fuego' y lo cuestionó por buscar protagonismo a raíz del delicado estado de salud de su madre, Laura Bozzo.

Hija mayor de Laura Bozzo radica en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Hija mayor de Laura Bozzo radica en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
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Victoria de la Fuente, hija mayor de Laura Bozzo, tuvo fuertes declaraciones contra Cristian Zuárez, expareja de su madre. Como se recuerda, el argentino dio declaraciones a distintos medios de comunicación sobre el estado de salud de la conductora peruana, algo que molestó a la familia Bozzo. Además, la entrevistada recordó que la relación terminó luego de que él le hiciera infiel a la 'abogada de los pobres'.  

"Obvio que no le corresponde (hablar), le puso los cuernos a mi mamá hace años, nunca le ha respondido nada, nunca ha hecho nada por mi mamá. Yo nunca lo quise, nunca habló conmigo, nunca me mandó un mensaje, a Alejandra (su hermana) no sé, no sé si han hablado, pero me lo hubiera contado", declaró Victoria de la Fuente al programa 'Amor y fuego'. Durante la entrevista, también aclaró que el cantante nunca le cayó bien.

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Hija de Laura Bozzo asegura que Cristian Zuárez no es una buena persona

Victoria de la Fuente, de 42 años y radicada en los Estados Unidos, conversó con 'Peluchin' y Gigi Mitre y reveló que nunca tuvo una buena relación con Cristian Zuárez, quien fue su padrastro. Incluso afirmó que el argentino es una mala persona.

"Él ha dicho muchas cosas que no son ciertas en el transcurso de los años, por lo que no podría creer qué es verdad. Nunca me pareció una buena persona y sus acciones, a través de los años, y que hemos visto, han probado que tenía razón", señaló.

Además, la empresaria y estratega de marcas en Nueva York volvió a mostrar su molestia contra el argentino por sus declaraciones ante la prensa sobre la salud de su madre. "La gente por notoriedad, por salir, cuando eres un don nadie y por salir frente a cámaras, dices cualquier cosa", expresó Victoria, quien nació fruto del romance de Laura Bozzo con el abogado peruano Mario de la Fuente Balarezo.

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¿Qué dijo Cristian Zuárez sobre Laura Bozzo?

Luego de que se revelara que Laura Bozzo permanecía hospitalizada en estado delicado, su expareja, el argentino Cristian Zuárez, reapareció para hablar sobre la conductora. Incluso, pidió a sus seguidores que se unieran en oración por su recuperación.

"Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante. Estoy al tanto desde el primer momento. Estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra. Hoy puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia, por Laura, por su pronta recuperación", dijo el cantante al programa peruano 'Desvelados'.

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