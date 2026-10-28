Magaly Medina expone 'nuevo rostro' de César Acuña tras someterse a cirugía y lanza cruel comentario: "Le han hecho una monstruosidad" "Ya no quiero verlo, me da terror", fue el insólito comentario que hizo Magaly Medina al visualizar el rostro totalmente cambiado de César Acuña. La conductora de espectáculos quedó en shock y no dudó en burlarse del político peruano.

La conductora Magaly Medina volvió a generar polémica en la televisión peruana al mostrar el nuevo aspecto físico de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. Durante la edición del miércoles 28 de octubre de su programa de espectáculos, la periodista sorprendió a sus televidentes al revelar imágenes del político, quien, según comentó, habría viajado a España para someterse a una cirugía estética en el rostro.

Sin embargo, el resultado de la presunta intervención no habría convencido a la popular 'Urraca', quien no dudó en reaccionar con fuertes críticas y comentarios irónicos. "¿Qué es esto? Le han hecho una monstruosidad", expresó la periodista de 63 años al ver el cambio en la apariencia de Acuña Peralta. Además, cuestionó el trabajo del cirujano que habría estado a cargo de la operación y consideró que el político debió tener mayor cuidado al elegir al especialista.

Magaly Medina revela la cirugía a la que se habría sometido César Acuña

Tras observar las imágenes de César Acuña en España, específicamente en las instalaciones del Real Madrid, Magaly Medina no pudo ocultar su sorpresa por la nueva apariencia del líder de Alianza para el Progreso. Ante ello, su equipo de investigación elaboró un informe para conocer qué procedimiento estético podría haberse realizado el político y consultó a especialistas para analizar los cambios que presentaría en el rostro.

Uno de los entrevistados fue el cirujano plástico Juan José Rospigliosi, quien deslizó que el empresario se habría sometido a un lifting cervicofacial, una intervención que busca mejorar la apariencia del rostro y el cuello mediante la eliminación del exceso de piel.

"Está muy de moda (...) es una cirugía donde se corta el excedente de piel. Podemos ver ciertas mejoras a nivel de los párpados", explicó el especialista en el espacio de ATV. Además, dejó entrever que también se habría sometido a una cirugía de levantamiento de cejas.

Magaly Medina se burla de César Acuña tras ver su nueva apariencia

Fiel a su estilo, Magaly Medina no se guardó sus comentarios al comparar la apariencia anterior de César Acuña con las imágenes que se difundieron desde España. La conductora cuestionó el resultado de la presunta intervención estética y consideró que el político debió conservar su aspecto anterior.

Asimismo, hizo referencia a la hinchazón que habría presentado en algunas fotografías y criticó los cambios que, a su juicio, se apreciarían en sus ojos y en la expresión de su rostro.

Pero eso no fue todo. Magaly también cuestionó la elección del especialista que habría operado a Acuña Peralta y señaló que, al tratarse de una intervención en el rostro, se debe priorizar la experiencia del cirujano.

"Quizás le cobró barato, pero cuando se trata de nuestra cara, de nuestro cuerpo, uno no tiene que ser tacaño, uno tiene que ser generoso. ¡Miren eso! ¿Qué es eso? Es una operación más hecha. Los buenos cirujanos no te deforman la cara, solo te rejuvenecen. Ya no quiero verlo, me da terror", sentenció la conductora durante su programa.