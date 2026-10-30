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Espectáculos

Marcos Llunas, Américo, Brenda K. Starr y más artistas internacionales se unen por la salsa peruana: son parte del nuevo disco de You Salsa

You Salsa celebra sus nueve años de carrera con una ambiciosa producción que reúne a reconocidos exponentes de la música latina y busca impulsar la salsa peruana a nivel internacional.

La agrupación peruana You Salsa, conocida como ‘Los Reyes de la Salsa Urbana’, lanza ‘Latin Idols - The Project’, una producción con siete colaboraciones internacionales. Fotos: difusión.
La agrupación peruana You Salsa, conocida como ‘Los Reyes de la Salsa Urbana’, lanza ‘Latin Idols - The Project’, una producción con siete colaboraciones internacionales. Fotos: difusión.
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La agrupación peruana You Salsa, conocida como Los Reyes de la Salsa Urbana, apuesta por conquistar nuevos mercados musicales con el lanzamiento de 'Latin Idols - The Project', una propuesta que marca un importante paso en sus nueve años de carrera artística. Esta producción contará con siete colaboraciones internacionales y la participación de destacados intérpretes, compositores y productores de la industria latina.

"Durante nueve años hemos trabajado para demostrar que desde el Perú podemos hacer salsa de primer nivel. ‘Latin Idols’ es nuestra apuesta más grande y queremos que este proyecto abra nuevas puertas para nuestra música y nuestra industria", señala Juan Carlos Ríos, gestor y productor musical de You Salsa.

Este nuevo proyecto de You Salsa, que celebra nueve años de carrera, incluye artistas como Tony Succar y Brenda K. Starr.

Este nuevo proyecto de You Salsa, que celebra nueve años de carrera, incluye artistas como Tony Succar y Brenda K. Starr. Foto: difusión.

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You Salsa celebra nueve años de trayectoria con ‘Latin Idols - The Project’

Entre los artistas confirmados figuran Tony Succar, reconocido productor peruano ganador del Latin Grammy; Américo, una de las principales figuras de la música tropical chilena; y Brenda K. Starr, cantante estadounidense recordada por temas como ‘Herida’ y ‘Ese hombre’, cuya historia musical también está vinculada a los primeros años de la carrera de Mariah Carey.

La lista de invitados incluye además al cantante español Marcos Llunas, al Grupo Extra, destacado representante de la bachata dominicana en Europa, y a La Charanga Habanera, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música cubana.

Sin embargo, la producción todavía guarda una sorpresa: una séptima estrella internacional se incorporará al proyecto, aunque su identidad permanece en reserva y será anunciada próximamente.

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‘Latin Idols’ reúne a reconocidos compositores y productores internacionales

La propuesta musical de You Salsa no solo destaca por sus invitados, sino también por el equipo creativo que participa en su desarrollo. Entre los compositores convocados se encuentran Erika Vidrio, de México; Jorge Luis Piloto y Pedro de Jesús, de Cuba; y el peruano Patrick Romantik, además de otros reconocidos autores de la música latina.

A este equipo se suma el productor puertorriqueño Junito Dávila, quien también forma parte de esta apuesta internacional.

You Salsa y Marcos Llunas estrenan ‘Vida’

El primer adelanto de 'Latin Idols - The Project' llegó este viernes 30 de octubre, con una colaboración entre You Salsa y el reconocido intérprete español Marcos Llunas. El lanzamiento estará acompañado de un videoclip oficial que se estrenará mediante los canales digitales de ambos artistas. Asimismo, la canción podrá escucharse en las principales plataformas de streaming musical.

Con este proyecto, You Salsa busca fortalecer la presencia de la salsa peruana en la escena internacional, llevando su propuesta artística a nuevas audiencias y compartiendo escenario musical con importantes representantes de distintos géneros latinos.

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