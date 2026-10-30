Andrea San Martín vive una complicada etapa personal debido a la ausencia de su hija menor, compartiendo su angustia en redes. Fotos: Instagram.

Andrea San Martín vive una complicada etapa personal debido a la ausencia de su hija menor, compartiendo su angustia en redes. Fotos: Instagram.

Andrea San Martín vive una complicada etapa en su vida personal debido a la ausencia de su hija menor. A través de sus historias de Instagram, la influencer abrió su corazón y compartió con sus seguidores lo difícil que está siendo afrontar esta situación, al punto de confesar que siente un profundo vacío y que una parte de ella le hace falta.

En medio del conflicto legal que mantiene con Juan Víctor Sánchez, la exchica reality reconoció que necesita encontrar la fortaleza necesaria para salir adelante y enfrentar este proceso que la ha afectado emocionalmente.

Andrea San Martín sufre por la ausencia de su hija menor

Visiblemente conmovida y con dificultades para contener las lágrimas, Andrea San Martín contó que aún se encuentra intentando comprender y aceptar la situación que atraviesa. La creadora de contenido señaló que está tratando de adaptarse a esta nueva realidad, aunque reconoció que todavía existen emociones que le resultan difíciles de procesar. "Estoy aprendiendo a entender este duelo que estoy viviendo. Nunca imaginé vivirlo, no sabía cómo iba a ser", expresó en sus historias de Instagram.

No obstante, el momento más emotivo llegó cuando habló sobre el dolor que le genera estar alejada de su hija menor. La influencer admitió que la ausencia de su pequeña ha dejado un vacío en su vida y aprovechó para solicitar cautela frente a los comentarios y especulaciones que rodean su situación familiar.

"Siento que me falta... algo. Me siento incompleta, me siento... mal, mal. Entonces, yo les pido de corazón... prudencia, mucha prudencia porque tarde o temprano esto... legalmente todo se va a aclarar", manifestó.

Finalmente, la exchica reality reconoció que el camino podría ser largo y emocionalmente desgastante. Sin embargo, dejó en claro que está decidida a encontrar las fuerzas necesarias para superar esta difícil etapa. "No puedo no pasarlo. Tengo que lograrlo", agregó.