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Oscar Junior sorprende con polémico mensaje tras renuncia de Anely Dávila a la Bella Luz: “Traicionaste mi confianza”

Me enoja que me prometieras que no lo ibas a hacer, compartió Oscar Jr. Custodio, líder de la Bella Luz, después de hacerse pública la renuncia de Anely Dávila a la agrupación de cumbia.

Anely Dávila remeció el mundo de la cumbia peruana tras su renuncia a la Bella Luz. Foto: Composición LR/Instagram.
Anely Dávila remeció el mundo de la cumbia peruana tras su renuncia a la Bella Luz. Foto: Composición LR/Instagram.
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Luego de que Anely Dávila anunciara su sorpresiva salida de La Bella Luz, Oscar Junior Custodio, líder de la agrupación, llamó la atención con una serie de mensajes publicados en sus redes sociales. Sus palabras no pasaron desapercibidas tras la inesperada renuncia que remeció el ambiente de la cumbia peruana.

A través de sus plataformas digitales, el popular 'Senderito' compartió publicaciones relacionadas con la traición y la decepción. Entre ellas destacó una frase que generó intriga entre sus seguidores. Traicionaste mi confianza, se lee en el post del vocalista principal.

Publicaciones de Oscar Junior Custodio. Foto: TikTok.

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¿Oscar Jr. Custodio 'tildó' de traidora a Anely Dávila tras su renuncia a la Bella Luz?

Aunque Oscar Jr. Custodio no mencionó directamente a Anely Dávila ni la etiquetó en sus publicaciones, los fans de la Bella Luz relacionaron sus mensajes con la reciente salida de la cantante. Las publicaciones de 'Senderito', centradas en la traición, las decepciones y las mentiras, generaron polémica porque aparecieron poco después de que la artista anunciara su renuncia a la agrupación.

Por ello, algunos usuarios interpretaron que los mensajes del cantante estarían dirigidos a su ahora exintegrante. Uno de los mensajes que llamó la atención fue: Al final, la mentira y la traición no vienen del enemigo. Vienen de quien más confías y amas, compartió.

En otro post, el líder de la Bella Luz hizo referencia a una promesa incumplida y expresó su molestia por lo ocurrido. No me enoja que lo hayas hecho porque ya lo esperaba. Me enoja que me prometieras que no lo ibas a hacer y aún así traicionaste mi confianza, se lee en la publicación.

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Anely Dávila renuncia a la Bella Luz

Anely Dávila confirmó su renuncia a la Bella Luz el jueves 15 de octubre a través de las redes sociales. En el mensaje, la joven cantante aseguró que su decisión responde a su deseo de enfocarse en nuevas metas y perseguir otros sueños profesionales.

"Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas", escribió la artista.

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