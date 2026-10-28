La salida de Anely Dávila de La Bella Luz continúa generando controversia. Esta vez, la atención se centró en Óscar Vicente Custodio Chavesta, propietario de la agrupación de cumbia, quien solicitó ante Indecopi el registro de la popular frase ¡Que viva, que viva, que viva el amor!, expresión que la cantante convirtió en uno de sus sellos durante sus presentaciones.

Según un informe de América Hoy, el pedido fue presentado un día después de que la artista anunciara su renuncia a la orquesta. Consultada sobre esta decisión, la intérprete aseguró que no conocía el trámite, pero dejó una respuesta que llamó la atención al referirse a las posibles intenciones detrás de la solicitud. Hasta el momento descrito en el informe, el registro no había sido concedido oficialmente.

Anely Dávila explica el origen de la frase y lanza indirecta

La cantante manifestó que desconocía que Custodio hubiera solicitado registrar la frase que ganó popularidad durante sus actuaciones con la exagrupación. Asimismo, explicó que consideraba que la expresión había surgido de manera espontánea junto a su excompañero, el popular Josesito. "No estaba enterada. No tengo nada que decir. Yo creí que era una frase que había nacido de ‘Josesito’ y ambos lo hicimos fluir en el escenario", declaró.

Sin embargo, cuando el reportero le señaló que la solicitud ante Indecopi se había presentado apenas un día después de su renuncia, la artista respondió con una frase que generó comentarios. "Claro, creo que está más que claro con qué fin se hace todo esto, lo entiendo y está bien", expresó la cantante, sin ofrecer mayores detalles sobre su interpretación del trámite.

Anely Dávila revela que fue operada de emergencia tras su salida de La Bella Luz

Tras estar bajo el foco de los medios debido a la solicitud presentada por Óscar Custodio, la intérprete también explicó por qué permanece alejada de los escenarios. La cantante reveló que sufrió una delicada complicación médica que la obligó a ser internada de urgencia y pasar por el quirófano para una operación.

Según contó la artista, sufrió una fuerte inflamación en el rostro provocada por un absceso. La complicación hizo necesaria otra operación, que describió como fundamental para preservar su salud. “Tuve una inflamación muy fuerte en la cara por un absceso que me llevó a otra operación para salvarme. Eso fue lo que me llevó a estar internada”, explicó la artista sobre su ausencia de las presentaciones musicales.