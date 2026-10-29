Cantante Cecilia Bracamonte confiesa que se casó con la mujer de su vida en Miami después de 38 años de haberse separado: “Estoy muy feliz” Cecilia Bracamonte, el gran amor de Augusto Polo Campos, aseguró sentirse amada tras años de decepciones. "Yo no había conocido esa felicidad, esa transparencia, ese amor bonito", dijo.



Cecilia Bracamonte ha sido noticia en los últimos días tras presentar 'Gracias por tanto', su libro de memorias que reúne sus alegrías, pero también sus heridas. Sin embargo, algo que la artista peruana de 76 años no contó en la obra fue que hace dos años llegó al altar con la mujer de su vida, con quien se reencontró después de 38 años. Se casaron en Miami porque en Perú aún no se puede.

En una reciente entrevista para el pódcast de Magaly Medina, que vio la luz el jueves 29 de octubre, la cantante de 'Regresa', uno de los temas más recordados del cancionero criollo, se mostró feliz de haberse reencontrado con el amor de su vida y con la que piensa compartir sus últimos respiros.

Cecilia Bracamonte se casó con la mujer de su vida

Cecilia Bracamonte, una de las voces emblemáticas de la música criolla peruana, le contó a Magaly Medina que después de 20 años de estar sin pareja, en el 2024 se volvió a enamorar y ese mismo año contrajo nupcias. Pero no de una persona que acababa de conocer, sino de Liliana, un ser especial del que se separó por casi cuatro décadas.

“A los 74 me casé en Miami. Es mi primer matrimonio. Y es la primera vez que lo confieso, no está en el libro, me lo guardé para ti, para confesárselo, porque yo sé que estabas media fastidiada cuando no te conté a ti primero”, manifestó Bracamonte, quien venderá su libro en el concierto que tiene programado para el domingo 8 de noviembre en el Gran Teatro Nacional.

Cecilia Bracamonte, quien fue el gran amor de Augusto Polo Campos y con quien tuvo una hija, aseguró que hoy se siente amada y acompañada, después de atravesar despedidas, decepciones, enfermedades y etapas en las que tuvo que reunir fuerzas para empezar desde cero.

“Sí, estoy muy feliz, muy feliz. Yo no había conocido esa felicidad, esa transparencia, ese amor bonito. Todos hemos venido a este mundo para ser felices y ahora nos tocó (...) lo que nos ha sucedido a nosotras es un milagro. Es un milagro porque después de 38 años encontramos, y que nos llevemos así: conocernos y querernos. Y comenzar una nueva vida a la edad que tengo. Somos muy felices”, manifestó con mucha alegría.