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Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, le rechaza cena romántica por ‘pichanguear’ con sus amigos: “Ya hemos tenido esta discusión”

Ethel Pozo y Julián Alexander protagonizan un nuevo episodio de 'Modo Pareja ON' donde sus planes de cena romántica se ven frustrados por un partido de fútbol con amigos.


Ethel Pozo, emocionada por preparar una cena especial, se enfrenta a la negativa de su esposo, quien prioriza su tiempo en la cancha. Fotos: captura/Youtube
Ethel Pozo, emocionada por preparar una cena especial, se enfrenta a la negativa de su esposo, quien prioriza su tiempo en la cancha. Fotos: captura/Youtube
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Ethel Pozo y Julián Alexander volvieron a mostrar un nuevo capítulo de su intimidad. En un reciente episodio de 'Modo Pareja ON', la conductora de televisión y su esposo acudieron a una de las cadenas de supermercados más grandes del Perú para realizar sus compras. Mientras que la hija de Gisela Valcárcel tenía ganas de disfrutar de una cena romántica con su marido, los planes del productor de televisión eran otros.

Ethel Pozo, quien hace poco confesó por qué no tuvo hijos con Julián Alexander, se mostró emocionada al comprar carne y vino para lo que ella pensó que iba a ser una cena de pareja. En tanto, su esposo le especificó que los viernes son de ‘pichanga’ (partido de fútbol con sus amigos).

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Julián Alexander rechaza cena romántica con Ethel Pozo

En el capítulo cuatro de 'Modo Pareja ON', que se estrenó el último jueves 29 de octubre, Ethel Pozo propuso prepararle algo rico para que disfruten juntos, pero él rechazó la propuesta. “Mi amor, lo que pasa es que tú sabes que los viernes a veces juego fútbol, entonces voy a jugar fútbol con los muchachos de la chamba”, se le escucha decir al hermano de Michelle Alexander.

Al darse cuenta de que Julián Alexander no iba a dejar de compartir con sus amigos, Ethel Pozo se ofreció a invitarlos a cenar a todos a su casa, pero él se volvió a negar. “No, mi amor, ya hemos quedado que vamos a jugar pichanga, pero podemos hacer nuestra cenita rica mañana (...) Escúchame, mi amor, ya hemos tenido esta discusión. Tú sabes que mis amigos juegan los viernes porque tenemos el sábado libre, si no estamos muy cansados como para ir a trabajar el día siguiente. Ya tampoco ya no estamos tan jóvenes”, añadió.

Finalmente, Ethel Pozo no pudo convencer a Julián Alexander de quedarse en casa, por lo que no dudó en seguirlo a la cancha donde su esposo estaba con sus amigos. Tras verlo sufrir y pelear en el partido, la hija de Gisela Valcárcel propuso continuar con las celebraciones con cerveza. “Ahora sí que empiece lo bueno. ¿Dónde están las chilindrinas? No me digan que aquí no se toma. Ustedes saben que me gusta un poquito celebrar. Vamos a celebrar el empate”, dijo emocionada.

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