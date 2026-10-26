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Cassandra Sánchez de la Madrid sorprende con sentido mensaje tras video de notable cambio físico de Deyvis Orosco: "Que se haga tu voluntad"

¿Crisis en la relación? Deyvis Orosco recibió varias críticas tras ignorar a Cassandra Sánchez de la Madrid. Horas después, la hija de Jessica Newton dejó en shock a varios al publicar un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Deyvis Orosco aseguró que quiere alcanzar su mejor versión física. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Instagram
Deyvis Orosco aseguró que quiere alcanzar su mejor versión física. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Instagram
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La empresaria Cassandra Sánchez de la Madrid sorprendió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje en sus historias de Instagram, poco después de que Deyvis Orosco llamara la atención por su notable cambio físico. La hija de Jessica Newton publicó una reflexión de inspiración bíblica que no pasó desapercibida en medio de los comentarios generados por la reciente reaparición del cantante, quien explicó que busca alcanzar su mejor versión personal.

"Mi semana es tuya Jesús, que se haga tu voluntad", escribió la también influencer en sus redes sociales. Aunque la publicación despertó curiosidad entre los usuarios por el contexto en el que fue compartida, la empresaria no hizo referencia directa al video del popular 'Bomboncito de la cumbia' ni brindó detalles sobre el estado actual de su relación con el artista.

Cassandra Sánchez de la Madrid y su mensaje tras video de Deyvis Orosco.

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Los mensajes de Cassandra Sánchez de la Madrid tras video de Deyvis Orosco

Pese a los rumores sobre una posible crisis en su relación con Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de la Madrid no se ha pronunciado públicamente para aclarar las especulaciones. En lugar de referirse a su situación sentimental, la empresaria continúa compartiendo con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana a través de sus historias de Instagram, donde muestra parte de sus actividades y rutina diaria.

La mañana del lunes 26 de octubre, la hija de Jessica Newton publicó un video en el que aparece maquillándose y alistándose para comenzar una nueva jornada. "Nos levantamos, un poquito de maquillaje y volvemos a la programación habitual", escribió junto a las imágenes, dejando ver que continúa con sus actividades habituales.

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¿Por qué fue criticado Deyvis Orosco?

Deyvis Orosco generó comentarios en redes sociales luego de reaparecer en un video en el que mostró su notable cambio físico. El cantante compartió detalles de su transformación y explicó que decidió enfocarse en su bienestar personal para alcanzar su mejor versión. Sin embargo, algunos usuarios centraron su atención en sus declaraciones y en el hecho de que no mencionara a Cassandra Sánchez de la Madrid al hablar sobre sus motivaciones.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron que el vocalista de Grupo 5 destacara a su hijo como una de las principales razones para cuidar su salud, sin mencionar a su esposa. "¿Y para su esposa?", "Este ya está en otra, ojo" y "Es un machista porque solo él tiene que estar físicamente top, ¿y su mujer no?", fueron algunas de las reacciones compartidas por los internautas.

Las críticas dieron paso a especulaciones sobre una posible crisis matrimonial entre el cantante y la hija de Jessica Newton. No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que atraviese problemas en su relación.

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