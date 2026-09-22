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Ethel Pozo cuenta el regaño de Gisela Valcárcel tras encontrarla en la ‘Ruta del Pisco’ con Pía Copello: “¿Dónde están sus esposos?”

Ethel Pozo comentó acerca de la reprimenda que tuvo por parte de su madre tras haberla encontrado bebiendo junto a su amiga Pía Copello en la 'Ruta del Pisco' sin alguien que las traslade a sus casas. 

Ethel Pozo narra el regaño de Gisela Valcárcel tras su salida con Pía Copello. / Composición LR / TikTok
Ethel Pozo narra el regaño de Gisela Valcárcel tras su salida con Pía Copello. / Composición LR / TikTok
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Ethel Pozo narró durante su programa de streaming 'Sin más que decir' la vez que estuvo junto a sus compañeros en la Ruta del Pisco, momento que fue captado por la 'reina de la televisión' mediante los estados de la conductora. Tras ello, Valcárcel interrogó a su hija sobre la persona que la llevaría a ella y su amiga Pía Copello a sus casas: "Ethel, he visto tus estados hija ¿Quién maneja?". 

Copello al escuchar la llamada que la presentadora estaba teniendo, decidió intervenir y comentó: "Yo manejo. Yo me voy a mi casa Gisela, en cambio todos los demás se van a quedar aquí, incluida Ethel". Comentario que motivó a Valcárcel a enviar a su hija y a su amiga a sus hogares, preguntando a la vez: "¿Dónde están sus esposos?". 

Gisela, al notar la presencia de más personas escuchando la llamada con su hija, señaló: "De todo ese grupo, ojalá nadie tenga comentarios impertinentes".  Por lo que los demás acompañantes, entre los que se encontraba Mario Hart, se unieron haciendo bromas a la 'Señito': "Invítame, por favor. Te prometo que no haré ningún comentario de Roberto Martínez". Concluyendo la comunicación con las risas de los panelistas de 'Sin más que decir'. 

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Ethel Pozo reacciona indignada ante vídeo de alumnos investigados por agresión en un chifa tras el delito: "Sin ningún sentimiento de culpa"

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Ethel Pozo se pronuncia ante el caso Liceo Naval

La conductora manifestó su indignación tras haber visto el video difundido por 'Panorama', donde se capta a los victimarios del caso Liceo Naval comiendo en un chifa tras haber perpetrado el delito de abuso sexual denunciado por la víctima. 

"Me ha aterrado ver cómo han salido en la cámara de seguridad de un chifa, estos jóvenes que cometieron este delito horroroso. Se fueron a comer chifa sin ningún sentimiento de culpa de haberle, probablemente, destruido la vida a un joven que tiene los mismos derechos a ser feliz igual que ellos ", sostuvo la conductora.

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