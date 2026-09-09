Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, reafirmó su compromiso con la conductora de televisión, asegurando que no se dejará llevar por las tentaciones. Fotos: capturas/Youtube

Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, reafirmó su compromiso con la conductora de televisión, asegurando que no se dejará llevar por las tentaciones. Fotos: capturas/Youtube

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Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo y director de telenovelas en Del Barrio Producciones, sorprendió con su visita en 'Sin más que decir', donde dio detalles de su relación con la hija de Gisela Valcárcel. Uno de los momentos más emotivos de la charla fue cuando el hermano de Michelle Alexander habló de lo que significa la infidelidad en su vida actual.

Asimismo, Julián Alexander habló de los desafíos que han tenido que atravesar como pareja en los cuatro años que lleva junto a Ethel Pozo quien confesó que tuvo un romance con exintegrante de Menudo. "Creo que todas las parejas la reman y la luchan a diario. El matrimonio nunca va a ser un cuento de hadas, tiene momentos bonitos y momentos que son difíciles. Y es un compromiso", comentó este 9 de septiembre.

Julián Alexander hace promesa a Ethel Pozo

En otro momento, Julián Alexander aprovechó las cámaras de 'Sin más que decir' para referirse a las tentaciones que puedan tener, tanto él como ella, y recalcó que él está muy comprometido con la relación, por lo que descarta serle infiel a Ethel Pozo quien pronto debutará como actriz de teatro.

"Ustedes siempre hablan de ‘y si se aparece una chica’. Las tentaciones para ambos siempre están, ¿pero el compromiso que uno le pone a la relación? Yo siempre tengo claro que si le fallo, no le estoy fallando solo a ella, le estoy fallando a mi propio hijo, a sus hijas, que son de los dos, porque yo las crío con todo el amor, no hago ninguna diferencia con mi hijo y ella tampoco. Tenemos un hogar los cinco y le estaría fallando a mi suegra, a quien le mando un beso", sostuvo el director de Del Barrio Producciones. "Yo no le voy a fallar a ninguno de ellos", prometió.

Tras las declaraciones de Julián Alexander, la conductora de televisión Ethel Pozo no pudo evitar derramar algunas lágrimas. "No vale llorar, amor", le dijo su esposo. "Es que me emocionó. A veces los hombres no se ponen a pensar, lamentablemente, que si le fallas a tu pareja, le fallas a todos", agregó la actriz.

Finalmente, Julián admitió que ha tenido una vida un poco alterada, pero que ya sentó cabeza junto a Ethel Pozo. "Yo más bien soy de los que han sido medio demonios toda su vida, ya se retiró a una cierta edad. Ya están jubilados y cansados", concluyó.