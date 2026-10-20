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Samuel Dyer, hijo de María Pía Copello, revela qué tipo de relación tiene con la hija de Ethel Pozo: "¡Cállate!"

Samuel Dyer, hijo de María Pía Copello, respondió a las bromas sobre un posible romance con Doménica, hija de Ethel Pozo, y sorprendió al revelar que la expareja de la joven es amigo suyo.

Samuel Dyer admitió conocer a la hija de Ethel Pozo, pero descartó una relación sentimental entre ambos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Samuel Dyer admitió conocer a la hija de Ethel Pozo, pero descartó una relación sentimental entre ambos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Samuel Dyer, hijo mayor de María Pía Copello, protagonizó un momento inesperado en el podcast 'Sin más que decir', donde los conductores hicieron comentarios sobre su cercanía con la hija de Ethel Pozo. La conversación surgió luego de que Mario Hart mencionara que la joven se habría preocupado por el estado de salud del muchacho tras el accidente automovilístico que sufrió durante el Rally Caminos del Inca.

Las bromas en el programa llevaron a la exanimadora infantil a preguntarle directamente a su hijo qué tipo de relación mantiene con la joven de 19 años. Aunque el muchacho aclaró que ambos son amigos y que no suelen escribirse, una revelación sobre la expareja de Doménica llamó la atención de los presentes y provocó la intervención de la hija de Gisela Valcárcel, quien precisó que su hija actualmente estaría en otra relación sentimental.

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¿Qué relación tiene el hijo de María Pía Copello con Doménica, hija de Ethel Pozo?

Los comentarios sobre un posible romance entre Samuel Dyer y Doménica no aparecieron por primera vez en esta edición de 'Sin más que decir'. En anteriores conversaciones, los integrantes del espacio ya habían mencionado la amistad entre los hijos de ambas conductoras, quienes se conocen y han compartido momentos en los hogares de sus respectivas familias.

Ante las insinuaciones, María Pía Copello decidió preguntarle a su hijo por el vínculo que mantiene con la hija de Ethel Pozo. Samuel respondió que existe una amistad entre ambos, pero descartó que mantengan una comunicación habitual a través de mensajes.

"Somos amigos, pero no nos escribimos ni nada", explicó el joven, dejando clara su versión sobre la relación con Doménica. Su respuesta permitió precisar que, pese a las bromas de los conductores y las especulaciones sobre un posible interés sentimental, ninguno de los detalles mencionados en el programa confirma que exista un romance entre ellos.

La amistad entre ambas familias ya había sido comentada anteriormente en el espacio. Además, la exconductora de 'La granja VIP' había señalado en una conversación previa que su hija mayor tenía pareja, un dato que no impidió que los conductores volvieran a bromear sobre la cercanía entre los jóvenes.

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"Su ex es amigo mío": la aclaración de Samuel Dyer sobre vínculo con hija de Ethel Pozo

El momento que más llamó la atención durante la conversación llegó cuando Samuel Dyer añadió un detalle sobre la vida sentimental de Doménica. Después de explicar que ambos son amigos, el hijo de María Pía Copello mencionó que conoce a la expareja de la joven y que mantiene una amistad con él.

"Es más, estaba con un pata mío, su ex es un amigo mío…", manifestó Samuelito ante los presentes. La frase sorprendió en el set porque aportó un dato desconocido hasta ese momento sobre el entorno de la hija de Ethel Pozo y generó nuevas reacciones entre los conductores.

Tras escuchar el comentario, Ethel Pozo intervino para aclarar la situación sentimental de Doménica. La conductora explicó que su hija ya no estaría vinculada con el joven al que Samuel hizo referencia y que actualmente mantiene una relación con otra persona.

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