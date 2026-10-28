Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVORecorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre
EN VIVO

Congreso devuelve más de S/300 mil y hablan víctimas del Sodalicio ft. Pedro Salinas | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Carlos Alcántara rompe su silencio sobre sus polémicos ampays y niega llevar mujeres distintas a su casa: “Soy un mito urbano, les sigo la cuerda”

'Cachín' respondió con humor a las bromas sobre sus salidas nocturnas y negó que siempre llegue a casa con una mujer diferente. Además, habló sobre el cuidado físico y el llamado Chip de la juventud.

Carlos Alcántara se pronuncias tras ser llamado 'El ser de la noche'. Composición LR. Instagram
Carlos Alcántara se pronuncias tras ser llamado 'El ser de la noche'. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

Carlos Alcántara volvió a llamar la atención por sus declaraciones sobre la vida nocturna y los ampays que han alimentado su fama de 'Señor de la noche'. El actor visitó el programa 'Sin más que decir' para promocionar el estreno de la película de 'La gran sangre'. Sin embargo, María Pía Copello y Ethel Pozo lo pusieron en aprietos al interrogarlo en vivo sobre sus sonadas salidas.

Durante la conversación, el popular actor respondió con ironía a los comentarios sobre su reputación y aseguró que no sale de fiesta todas las noches. También negó que acostumbre llegar a su vivienda acompañado de una mujer distinta, mientras explicó que disfruta de la vida social porque le permite conocer personas, establecer relaciones y compartir momentos con amigos.

Puedes ver

Melcochita critica a Carlos Alcántara por ponerse el ‘chip de la juventud’ y desliza presunto problema

lr.pe

Carlos Alcántara se pronuncia sobre sus ampays

La conversación comenzó cuando María Pía Copello le preguntó al actor si había alguna novedad relacionada con el llamado chip de la juventud. Por su parte, Ethel Pozo se sumó a las bromas con una pregunta sobre un posible refill, lo que provocó las risas de los presentes en el set. Ante las consultas sobre sus ampays y su imagen de conquistador, Carlos Alcántara respondió: "Soy un mito urbano. ¿Por qué me han hecho eso?".

Sin embargo, el intérprete quiso aclarar que su fama de juerguero no significa que permanezca de fiesta durante toda la semana. "No siempre todas las noches, los fines de semana, miércoles o los domingos o lo que sea", precisó, al explicar que sus actividades no se limitan a las reuniones nocturnas. Asimismo, sobre el apelativo de 'Señor de la noche', Alcántara señaló que salir también representa una oportunidad para relacionarse con otras personas.

Puedes ver

‘Cachín’ se quiebra al revelar dura realidad tras concluir su matrimonio luego de 31 años: “Me he quedado solo, se acabó la familia”

lr.pe

'Cachín' revela detalles de su nuevo estilo de vida

Además de hablar sobre sus ampays, Alcántara se refirió a sus hábitos para mantenerse en forma. El actor contó que viene entrenando en el gimnasio, mientras que Pietro Sibille destacó que siempre ha mostrado preocupación por su estado físico, tanto por su apariencia como por sentirse bien.

Otro de los asuntos abordados durante la conversación fue el denominado Chip de la juventud, un tratamiento sobre el que también se le había consultado. Alcántara sostuvo que la decisión de recurrir a este tipo de procedimientos depende de cada persona, por lo que evitó plantearlo como una obligación para conservar una buena condición física.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras huir de Brasil luego de su histórica derrota electoral frente a Lula

César Antonio Molina: “Los limeños son los primeros que tienen que contribuir a rescatar su propia historia”

Abogada de Juan Víctor Sánchez explica la verdadera razón por la denunciaron a Andrea San Martín: “Si ha habido un acto de violencia…”

Espectáculos

Abogada de Juan Víctor Sánchez explica la verdadera razón por la denunciaron a Andrea San Martín: “Si ha habido un acto de violencia…”

¡Desmienten a Andrea San Martín¡ Poder Judicial dispone que su hija quedará bajo el cuidado temporal de Juan Víctor Sánchez

Abogado de Andrea San Martín admite que su hija presentó moretones y explica cómo se los hizo: “Estaba de vacaciones”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pleno del Senado debate el reglamento de elección de magistrados del TC este miércoles 28

Caso Pedro Castillo: admiten a trámite recursos de apelación para revocar condena por fallido golpe de Estado

Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático