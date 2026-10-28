Carlos Alcántara rompe su silencio sobre sus polémicos ampays y niega llevar mujeres distintas a su casa: “Soy un mito urbano, les sigo la cuerda” 'Cachín' respondió con humor a las bromas sobre sus salidas nocturnas y negó que siempre llegue a casa con una mujer diferente. Además, habló sobre el cuidado físico y el llamado Chip de la juventud.

Carlos Alcántara volvió a llamar la atención por sus declaraciones sobre la vida nocturna y los ampays que han alimentado su fama de 'Señor de la noche'. El actor visitó el programa 'Sin más que decir' para promocionar el estreno de la película de 'La gran sangre'. Sin embargo, María Pía Copello y Ethel Pozo lo pusieron en aprietos al interrogarlo en vivo sobre sus sonadas salidas.

Durante la conversación, el popular actor respondió con ironía a los comentarios sobre su reputación y aseguró que no sale de fiesta todas las noches. También negó que acostumbre llegar a su vivienda acompañado de una mujer distinta, mientras explicó que disfruta de la vida social porque le permite conocer personas, establecer relaciones y compartir momentos con amigos.

Carlos Alcántara se pronuncia sobre sus ampays

La conversación comenzó cuando María Pía Copello le preguntó al actor si había alguna novedad relacionada con el llamado chip de la juventud. Por su parte, Ethel Pozo se sumó a las bromas con una pregunta sobre un posible refill, lo que provocó las risas de los presentes en el set. Ante las consultas sobre sus ampays y su imagen de conquistador, Carlos Alcántara respondió: "Soy un mito urbano. ¿Por qué me han hecho eso?".

Sin embargo, el intérprete quiso aclarar que su fama de juerguero no significa que permanezca de fiesta durante toda la semana. "No siempre todas las noches, los fines de semana, miércoles o los domingos o lo que sea", precisó, al explicar que sus actividades no se limitan a las reuniones nocturnas. Asimismo, sobre el apelativo de 'Señor de la noche', Alcántara señaló que salir también representa una oportunidad para relacionarse con otras personas.

'Cachín' revela detalles de su nuevo estilo de vida

Además de hablar sobre sus ampays, Alcántara se refirió a sus hábitos para mantenerse en forma. El actor contó que viene entrenando en el gimnasio, mientras que Pietro Sibille destacó que siempre ha mostrado preocupación por su estado físico, tanto por su apariencia como por sentirse bien.

Otro de los asuntos abordados durante la conversación fue el denominado Chip de la juventud, un tratamiento sobre el que también se le había consultado. Alcántara sostuvo que la decisión de recurrir a este tipo de procedimientos depende de cada persona, por lo que evitó plantearlo como una obligación para conservar una buena condición física.