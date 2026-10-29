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España busca víctimas entre los trenes destrozados mientras crece la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez

Las primeras hipótesis apuntan a una posible orden incorrecta del centro de control de Adif en Madrid, después de que una incidencia informática obligara a detener varios trenes. Según la explicación del ministro Óscar Puente, el convoy de Renfe habría recibido la orden de reanudar la marcha cuando el tren de Iryo todavía permanecía detenido.

La colisión entre un tren de Renfe y una unidad de Iryo está bajo investigación. El Partido Popular exige explicaciones al presidente Sánchez y critica la gestión de la seguridad ferroviaria en el país
La colisión entre un tren de Renfe y una unidad de Iryo está bajo investigación. El Partido Popular exige explicaciones al presidente Sánchez y critica la gestión de la seguridad ferroviaria en el paísAFP
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España continúa las labores de búsqueda e identificación de víctimas tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo, donde al menos 69 personas murieron por el choque de dos trenes de alta velocidad. Unas 50 permanecen hospitalizadas, mientras los equipos de emergencia revisan los vagones destrozados para localizar a posibles afectados.

La colisión ocurrió después de que un tren de Renfe, que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla, embistiera por detrás a una unidad de Iryo que permanecía detenida en la vía. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro, en medio de las demandas de seguridad y las críticas por la gestión de la red ferroviaria española.

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El PP exige explicaciones a Sánchez y cuestiona la gestión

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reclamó explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y consideró insuficiente la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, prevista para el martes 3 de noviembre ante la Diputación Permanente del Congreso.

Feijóo solicitó que Sánchez acuda también al Parlamento para responder por lo ocurrido. El dirigente conservador sostuvo que las responsabilidades políticas son «imprescindibles» y afirmó que los dos accidentes de tren de alta velocidad registrados en menos de nueve meses, en Adamuz y Urda, obligan a revisar el funcionamiento del sistema ferroviario.

"Los españoles necesitan respuestas y los españoles se están preguntando qué es lo que pasa en la alta velocidad de nuestro país", declaró el líder del PP durante su visita al puesto de mando habilitado tras el siniestro.

Por su parte, fuentes de Moncloa señalaron que Sánchez mantiene su respaldo a Puente, al considerar que el accidente no está relacionado con su gestión al frente del Ministerio de Transportes.

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Investigan un posible error en el centro de control de Adif

Las primeras hipótesis apuntan a una posible orden incorrecta del centro de control de Adif en Madrid. Según la explicación ofrecida por Puente, una incidencia informática afectó a un tramo ferroviario y obligó a detener varios trenes. Después, el centro habría ordenado al convoy de Renfe reanudar la marcha pese a que el Iryo continuaba parado.

Fuentes cercanas a Iryo indicaron a EFE que la maquinista intentó reiniciar el sistema de señalización en dos ocasiones, sin éxito. Después contactó con el centro de control de su compañía, pero el otro tren impactó antes de que recibiera asistencia.

El ministro comparecerá ante el Congreso para informar sobre las causas del accidente. Entretanto, el sindicato ferroviario de FSC-CCOO pidió su cese y reclamó una investigación transparente. También advirtió contra los señalamientos a trabajadores antes de que se esclarezcan los hechos.

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Las fallas del sistema LZB ya habían sido advertidas en el Senado

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, explicó el 5 de octubre ante una comisión de investigación del Senado que las caídas del sistema LZB figuraban entre las incidencias más frecuentes del corredor Madrid-Sevilla. Según detalló, cuando el tren pierde la conexión con la señalización terrestre, se detiene por seguridad y puede tardar varios minutos en reanudar el servicio.

Favara calificó el mecanismo de seguro, aunque antiguo, y reconoció que la normativa no obliga a Adif a informar a las operadoras sobre las medidas adoptadas para resolver cada incidencia.

En la misma comisión, la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin, afirmó que había solicitado sustituir el sistema LZB del corredor sur por otro más moderno para mejorar la calidad del servicio.

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