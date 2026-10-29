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Novio tiktoker de Andrea San Martín la acusa de presunta agresión y desata polémica: “Me dijo no me voy a mover”

El productor Giancarlo Cossio mostró presuntas pruebas de la agresión física que Andrea San Martín habría cometido contra su actual pareja, el tiktoker Yerko Santiago.

Yerko y Andrea San Martín estarían viviendo juntos. Foto: Composición LR/Instagram/Latina.
Yerko y Andrea San Martín estarían viviendo juntos. Foto: Composición LR/Instagram/Latina.
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Andrea San Martín enfrenta una nueva controversia luego de que se difundieran unos audios de Yerko Santiago, su actual pareja. En las grabaciones, que fueron compartidas por el podcast del productor Giancarlo Cossio, el tiktoker relata supuestos episodios de violencia que habría sufrido por parte de la modelo.

La difusión del material se da mientras la 'ojiverde' afronta una denuncia por presunto maltrato físico y psicológico contra la hija menor que tuvo con Juan Víctor. A raíz de este caso, la exchica reality permaneció detenida durante 40 horas en una dependencia policial de Miraflores.

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Giancarlo Cossio expone fuerte encuentro de Andrea San Martín y Yerko

En unas grabaciones difundidas por Giancarlo Cossio, Yerko Santiago cuenta un tenso incidente que habría ocurrido en agosto, durante el cumpleaños de una de las hijas de Andrea San Martín. Según su versión, la modelo viajó hasta Trujillo para encontrarlo después de que él dejara de responder sus llamadas. En ese momento, el joven estaba en una reunión con amigos cuando ella se presentó para exigirle que conversaran sobre un asunto pendiente entre ambos.

“La cosa es que apareció Andrea, agarra y me dice: ‘contigo quiero hablar’. Me dice: ‘eres una cagada de mier…’, le dije: ‘he venido a disfrutar, no quiero prensa, ni mier… déjame de joderme’. Dijo: ‘no me voy a mover y te vas a hacer cargo de esta h...’. El evento terminó y me dijo: ‘vas a salir conmigo y te vas a hacer cargo’. Agarré, salí y me apareció una cámara en la cara”, contó el tiktoker en el audio.

Yerko también narró que, al salir del establecimiento, varios reporteros se acercaron para preguntarle por su presencia junto a otra mujer. El joven aseguró que trató de esquivar las cámaras, pero los periodistas continuaron siguiéndolo. Ante esta situación, la modelo habría coordinado que utilizara un vehículo para mantenerse alejado de la prensa mientras ella atendía a los medios. No obstante, según su relato, la modelo volvió a buscarlo después de ese encuentro.

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Yerko afirma que Andrea San Martín lo golpeó dentro de un vehículo

En otro momento del relato, Yerko contó que varios reporteros lo abordaron para preguntarle por una supuesta nueva relación. El joven negó estar saliendo con alguien e intentó alejarse de las cámaras, pero, según su versión, los periodistas continuaron detrás de él.

En ese contexto, se acercó al vehículo que Andrea San Martín había contratado y subió mientras ella permanecía conversando con la prensa. Sin embargo, cuando empezó a caminar junto a unos amigos, la modelo habría aparecido nuevamente, lo sujetó del brazo y lo hizo ingresar al auto.

El tiktoker sostuvo que la situación empeoró una vez que ambos estuvieron dentro del vehículo. Según sus declaraciones, Andrea habría comenzado a golpearlo antes de cerrar la puerta.

“Le dijo ‘vamos’, cierra la puerta y me empieza a pegar dentro del auto”, se escucha en la grabación difundida por Giancarlo Cossio, quien aseguró haber visto imágenes vinculadas con el episodio. Pese a lo narrado en los audios, Yerko y la modelo continúan juntos.

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