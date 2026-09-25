Shirley Arica volvió a llamar la atención luego de lanzar una inesperada opinión sobre Onelia Molina, quien en la actualidad mantiene un tórrido romance con Kevin Díaz. Durante una reciente entrevista, la ganadora de la primera temporada de 'La granja VIP Perú' fue consultada sobre el personaje de la televisión que menos simpatía le genera. Aunque al inicio se tomó unos segundos para pensar, la modelo sorprendió con su respuesta.

La declaración de Shirley Arica, quien minimizó su vínculo amoroso con Pablo Heredia, se produjo durante su participación en el pódcast 'Tú quieres show', conducido por el youtuber Chiquiwilo. Al recibir la pregunta, la influencer no dudó en escribir el nombre de Onelia Molina, respuesta que causó sorpresa en el presentador.

Shirley Arica tilda de 'finjidaza' a Onelia Molina

Shirley Arica, quien se rehusó a apoyar a Samahara Lobatón en ‘La prisión de Destino 2’, precisó que no siente una antipatía personal hacia Onelia Molina, sino que cuestiona la imagen que, según su percepción, proyectaría ante las cámaras. "No, no me cae mal… me parece fingidaza. Me parece fingidaza, Onelia", expresó.

Además, Shirley dejó abierta la posibilidad de conocer información que habría influido en su opinión. Cuando Chiquiwilo quiso saber qué conocía sobre la integrante del reality, la modelo evitó entrar en detalles y se limitó a responder: "Sé algunas cositas por allí".

Finalmente, Arica recurrió a una peculiar comparación para explicar su postura. "Es como que ella sabe comer muy bien con las dos manos, pero supuestamente solo come con una", comentó. Su particular frase provocó las risas del conductor y dejó abierta la interrogante sobre aquello que Shirley asegura conocer acerca de Onelia Molina.

La que opinó al respecto fue Magaly Medina, quien indicó que Shirley Arica debería ser más directa con sus apreciaciones. "Le dice fingida, pero creo que le está diciendo otra cosa. ‘Mosquita muerta’ es lo que ha querido decirle. Suena a amenaza cuando dice ‘yo sé cosas’. Todo el mundo sabe cosas, pero para hablar de algo, hay que hablarlo debidamente fundadomentado. De lo contrario, uno se calla la boca mejor", manifestó.