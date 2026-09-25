Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

EXCLUSIVO: DAZA CUENTA TODO SOBRE CHATS CON LÓPEZ ALIAGA Y MÁS SOBRE CERIMEDO Y KEIKO | ARDE TROYA

Espectáculos

Shirley Arica tilda de “finjidaza” a Onelia Molina y asegura que no es lo que parece: “Sé algunas cositas por allí”

Shirley Arica confirmó que no le desagrada la participante de 'Esto es guerra', pero cuestionó su autenticidad frente a las cámaras.

Shirley Arica sorprendió al expresar su opinión sobre Onelia Molina, actual pareja de Kevin Díaz, durante el pódcast 'Tú quieres show'. Foto: captura/Youtube
Shirley Arica sorprendió al expresar su opinión sobre Onelia Molina, actual pareja de Kevin Díaz, durante el pódcast 'Tú quieres show'. Foto: captura/Youtube
Por
google iconLa República en Google

Shirley Arica volvió a llamar la atención luego de lanzar una inesperada opinión sobre Onelia Molina, quien en la actualidad mantiene un tórrido romance con Kevin Díaz. Durante una reciente entrevista, la ganadora de la primera temporada de 'La granja VIP Perú' fue consultada sobre el personaje de la televisión que menos simpatía le genera. Aunque al inicio se tomó unos segundos para pensar, la modelo sorprendió con su respuesta.

La declaración de Shirley Arica, quien minimizó su vínculo amoroso con Pablo Heredia, se produjo durante su participación en el pódcast 'Tú quieres show', conducido por el youtuber Chiquiwilo. Al recibir la pregunta, la influencer no dudó en escribir el nombre de Onelia Molina, respuesta que causó sorpresa en el presentador.

Puedes ver

Shirley Arica minimiza a Pablo Heredia y revela detalles de su vínculo: “No probó este chocolatito”

lr.pe

Shirley Arica tilda de 'finjidaza' a Onelia Molina

Shirley Arica, quien se rehusó a apoyar a Samahara Lobatón en ‘La prisión de Destino 2’, precisó que no siente una antipatía personal hacia Onelia Molina, sino que cuestiona la imagen que, según su percepción, proyectaría ante las cámaras. "No, no me cae mal… me parece fingidaza. Me parece fingidaza, Onelia", expresó.

Además, Shirley dejó abierta la posibilidad de conocer información que habría influido en su opinión. Cuando Chiquiwilo quiso saber qué conocía sobre la integrante del reality, la modelo evitó entrar en detalles y se limitó a responder: "Sé algunas cositas por allí".

Finalmente, Arica recurrió a una peculiar comparación para explicar su postura. "Es como que ella sabe comer muy bien con las dos manos, pero supuestamente solo come con una", comentó. Su particular frase provocó las risas del conductor y dejó abierta la interrogante sobre aquello que Shirley asegura conocer acerca de Onelia Molina.

La que opinó al respecto fue Magaly Medina, quien indicó que Shirley Arica debería ser más directa con sus apreciaciones. "Le dice fingida, pero creo que le está diciendo otra cosa. ‘Mosquita muerta’ es lo que ha querido decirle. Suena a amenaza cuando dice ‘yo sé cosas’. Todo el mundo sabe cosas, pero para hablar de algo, hay que hablarlo debidamente fundadomentado. De lo contrario, uno se calla la boca mejor", manifestó.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Shirley Arica tilda de “finjidaza” a Onelia Molina y asegura que no es lo que parece: “Sé algunas cositas por allí”

Temblor hoy en Perú, viernes 25 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 25 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Espectáculos

Verónica Linares expone a Federico Salazar y revela los constantes regalos que él le hacía: “Se envició”

Actor Luis Baca cuestiona el discurso presidencial de Keiko Fujimori en la ONU: “Papelón internacional”

Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 tras incidentes en el primer show

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fujimori insiste en cuestionar a “ciertos jueces” tras críticas de Janet Tello: “La independencia no significa callar”

Policía refuerza vigilancia al presunto asesino de la ‘China Polo’

Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje y asegura que ha pedido nulidad ante la Corte Americana