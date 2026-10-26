Carlos Galdós revela el fallecimiento de su madre, Elena Irribarren, hace un mes, tras lidiar con trámites y recuerdos. El locutor expresa su dolor en un mensaje conmovedor en Facebook.

Carlos Galdós revela el fallecimiento de su madre, Elena Irribarren, hace un mes, tras lidiar con trámites y recuerdos. El locutor expresa su dolor en un mensaje conmovedor en Facebook.

Carlos Galdós sorprendió a muchos de sus seguidores al anunciar que su madre, la señora Elena Irribarren, falleció el último septiembre. Según el locutor radial, en estas semanas ha tenido que lidiar con varios papeleos para poner todo en regla. Asimismo, contó que domingo 25 de octubre fue al mercado donde su mamá solía hacer sus compras, sin imaginarse que recabaría más información de la mujer que le dio la vida.

"Hace un mes murió mi mamá. Durante estas semanas he tenido que lidiar con trámites, abogados, familiares, recuerdos y preguntas que todavía no sé cómo responder. Una de las que más me hacen es qué voy a hacer con su casa y con todas sus cosas. Por ahora, lo único que quiero es seguir encontrándola", señaló este lunes 26 de octubre en Facebook.

Asimismo, Carlos Galdós, quien reveló que le quedan pocos años de vida, contó que tras hablar con las caseras de su mamá, entendió que mientras él estaba enfocado en sus problemas, su progenitora estaba viviendo su propia vida. "Yo la conocí siendo mi mamá. Ellos conocieron a la mujer. Lo que viví el último domingo en ese mercado me hizo descubrir una parte de ella que desconocía", añadió.

Carlos Galdós comparte doloroso mensaje tras muerte de su mamá

El pasado 5 de octubre, Carlos Galdós, quien recordó que a los 47 años conoció a su padre en el lecho de muerte, compartió un extenso mensaje relacionado con su madre. En aquella publicación, el conductor no dijo literalmente que su mamá había partido a la eternidad, solo se enfocó en narrar cómo mejoró su relación de madre e hijo.

"Hace diez días, la llamada que sabía que tarde o temprano iba a llegar finalmente ocurrió. Han sido 180 días de despedida, pero como a mí siempre me gusta adelantarme a todo, hace algunos años decidí bajarte de mis expectativas para poder mirarte mejor, o mejor dicho, mirarte de verdad. Conversaciones de todo tipo. Sinceremos las cosas: yo no soy el hijo que esperabas ni tú eres la madre que me hubiera gustado. Fatalmente, no somos lo que queremos, sino lo que necesitamos el uno del otro. Y así, con esa premisa, comenzamos a construir nuestra nueva relación madre-hijo", expresó Galdós.

Asimismo, Carlos Galdós contó que acudió al concierto que Raphael ofreció en Lima y que compró dos entradas, para pensar que estaba junto a ella. ¡Y así fue! La sintió en todo momento. "Lo hiciste perfecto, mamá. Como alguna vez te dije en una de nuestras conversaciones brutalmente honestas: me entrenaste brillantemente para estar aquí. Gracias", concluyó.