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Roberto Guizasola le compró lujoso regalo a Jefferson Farfán: "Tuve que vender la mitad de Puente Piedra"

Jefferson Farfán cumple 42 y su compañero en la conducción del pódcast 'Enfocados' planea sorprenderlo con tremendo regalo.

Roberto Guizasola busca engreír a Jefferson Farfán. Foto: composición LR/Instagram
Roberto Guizasola busca engreír a Jefferson Farfán. Foto: composición LR/Instagram
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Roberto Guizasola sorprendió al contar que tuvo que hacer un importante esfuerzo económico para comprarle un regalo de cumpleaños a Jefferson Farfán. Durante una entrevista con 'América Hoy', el exfutbolista aseguró que ya tiene lista la sorpresa para su amigo, quien cumple 42 años este lunes 26 de octubre.

Entre risas, el popular 'Cucurucho' describió lo complicado que resulta elegir un obsequio para la 'Foquita' y soltó una frase que llamó la atención: "Tuve que vender la mitad de Puente Piedra".

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Roberto Guizasola revela el esfuerzo que hizo para sorprender a Jefferson Farfán

Durante la conversación con 'América Hoy', Roberto Guizasola reconoció que encontrar un regalo adecuado para Jefferson Farfán no es una tarea sencilla. El exdefensor contó que ya había elegido el presente para el cumpleaños número 42 de su amigo, pero evitó dar detalles sobre el artículo.

"Es demasiado complicado regalarle. Ya tengo el regalo, tuve que vender la mitad de Puente Piedra para pagarle su regalo, porque es muy exigente y uno tiene que acomodarse, porque él también engríe. No puedo quedar mal", manifestó entre risas. Sin embargo, el exfutbolista no confirmó el precio ni las características del obsequio, por lo que todavía se desconoce qué recibirá la 'Foquita'.

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Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola unas zapatillas Louis Vuitton

En la misma entrevista, Roberto Guizasola recordó uno de los regalos que recibió de Jefferson Farfán durante un viaje a Estados Unidos. Según relató, ambos viajaron para grabar un episodio de su pódcast 'Enfocados' junto al exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero. Durante esa visita, Farfán lo llevó a una tienda de Louis Vuitton, donde terminó comprándole un par de zapatillas.

"Yo no soy de usar cosas muy caras, te soy honesto, pero en esa oportunidad él me pudo engreír y me compró un par de zapatillas", finalizó.

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