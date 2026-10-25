Karen Dejo dedica tierno mensaje a su hija por sus 15 años, pero usuarios notan tensa reacción: "Su mirada lo dice todo" Karen Dejo celebró el cumpleaños número 15 de su hija con una fiesta especial y un emotivo discurso. Sin embargo, los gestos de la adolescente durante las palabras de su madre llamaron la atención en redes sociales.

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija, Mía Abanto Dejo, con una exclusiva fiesta que reunió a familiares e invitados en una noche llena de sorpresas. Durante la celebración, la integrante de 'Esto es guerra' dedicó unas conmovedoras palabras a la adolescente, en las que recordó las dificultades que enfrentó junto a su madre y expresó cuánto ha cambiado su vida desde que se convirtió en mamá.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados del cumpleaños ocurrió mientras la chica reality pronunciaba su discurso frente a los asistentes. Las cámaras captaron la reacción de la quinceañera, cuyos gestos provocaron diversas interpretaciones entre los usuarios de TikTok.

Karen Dejo celebra los 15 años de su hija con espectacular fiesta

Karen Dejo organizó una celebración especial por los 15 años de su hija, fruto de su relación con el piloto Carlos Abanto. A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió algunos detalles de la reunión. El periodista Samuel Suárez, quien asistió al evento, también difundió imágenes y pormenores de la celebración mediante su portal Instarándula, donde se publicó un video del momento en que la ‘Sabrosura’ se dirigió a los invitados para dedicarle unas palabras a su hija.

Durante su intervención, la participante de 'Esto es guerra' habló sobre su historia familiar y recordó que creció en un entorno pequeño, acompañada principalmente por su madre. La influencer explicó que ambas tuvieron que esforzarse para salir adelante, una experiencia que, según expresó, influyó en su manera de afrontar la maternidad.

También destacó cuánto ha significado la llegada de su hija en su vida personal. Visiblemente emocionada, explicó que la maternidad le permitió desarrollar cualidades como la paciencia y la fortaleza, además de motivarla a seguir adelante para acompañar el crecimiento de la adolescente.

"Me enseñaste a ser mejor mujer, me enseñaste a ser madre, a tener más paciencia, a ser más fuerte porque te quiero ver crecer", manifestó Karen, quien también expresó su deseo de que Mía pueda sonreír, alcanzar sus objetivos y desarrollarse tanto profesionalmente como en el ámbito personal.

Hija de Karen Dejo reacciona al discurso de la chica reality

Mientras Karen Dejo pronunciaba su emotivo mensaje, la reacción de su hija se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la celebración. Las expresiones faciales de la quinceañera quedaron registradas en las imágenes difundidas del evento y rápidamente despertaron comentarios entre los usuarios de las redes sociales.

La escena llamó especialmente la atención porque ocurrió mientras la influencer hablaba sobre su historia familiar y el significado que tuvo la llegada de su primogénita. Algunos internautas interpretaron los gestos de la quinceañera como una señal de impaciencia ante las palabras de su madre, aunque esas apreciaciones corresponden a las opiniones del público y no confirman cómo se sentía realmente la adolescente.

En TikTok, varios usuarios compartieron comentarios humorísticos sobre el momento. "La cara de la quinceañera, ‘yaa, mamá cállate’", escribió una persona al referirse a la expresión de Mía durante el discurso.

Otros internautas también reaccionaron a las imágenes con frases como "la señorita: ‘ma, ya deja el show, que aquí no hay tarima’". Asimismo, un usuario comentó: "Me da la impresión que todo se queda en palabras, con los gestos de la peque lo dice todo".