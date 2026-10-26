Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Pamela López rompe el silencio tras su inesperado encuentro con Marisol: “Ya hablamos lo que teníamos que hablar”

Pamela López reveló por qué no saludó a Marisol en un evento en el que coincidieron. Asimismo, la influencer se refirió a la posible demanda contra Christian Cueva por una presunta deuda de S/80.000.

Pamela López se pronuncia sobre su encuentro con Marisol. Composición LR. Instagram
Pamela López se pronuncia sobre su encuentro con Marisol. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

Pamela López y la cantante Marisol coincidieron en un evento realizado en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Aunque ambas estuvieron presentes en la celebración, no tuvieron un acercamiento, pese a que la influencer fue vista detrás del escenario mientras bailaba y cantaba los temas de la popular 'Faraona de la cumbia'.

El encuentro se produjo en medio del distanciamiento entre ambas, luego de alusiones relacionadas con una supuesta cercanía sentimental entre la intérprete y Christian Cueva. Tras lo ocurrido, López explicó para el diario 'Trome' por qué no saludó a la intérprete y aseguró que no tiene nada malo que decir de ella.

Puedes ver

Pamela López sorprende al revelar cómo educa a los hijos que tuvo con Christian Cueva: “Se me pasa rápido la cólera”

lr.pe

Pamela López se pronuncia sobre su relación con Marisol

López señaló que no tiene inconvenientes en disfrutar de la música de Marisol, pues continúa escuchando sus canciones a pesar de las diferencias que pudieron existir entre ambas. Además, precisó que no intercambiaron miradas durante el evento, por lo que no se presentó la oportunidad de saludarse. “Yo seguiré bailando los temas de Marisol porque me gustan. No cruzamos miradas, si eso pasaba, la saludaba”, declaró la influencer.

Asimismo, la empresaria señaló que considera superado lo ocurrido anteriormente con la cantante y que actualmente atraviesa una etapa distinta de su vida. “Ya ni me acuerdo lo que sucedió antes, porque lo pasado es pasado, estoy en otro momento de mi vida, no tengo nada malo que decir de la señora. Ya hablamos lo que teníamos que hablar, tampoco iba a acercarme y a decirle: hola, Marisol”, expresó.

Puedes ver

Pamela López responde a Pamela Franco tras plantarla en citación tras denuncia: “Las clandestinas con las clandestinas”

lr.pe

Pamela López alude posible demanda contra Christian Cueva

Además de referirse a su encuentro con Marisol, López habló sobre el conflicto que mantiene con su expareja por unas declaraciones relacionadas con una presunta deuda de S/80.000, que el futbolista tendría con su madre. La influencer indicó que el plazo que le otorgó para demostrar lo afirmado está por vencer y que ya envió una carta notarial.

“Hoy vence el plazo, el señor tendrá que demostrar lo que ha dicho, ya le mandé la carta notarial, no me ha respondido. Espero que demuestre con pruebas lo que dijo, porque si no estaría incurriendo en el delito de difamación”, manifestó la empresaria. Adicionalmente, advirtió que si el popular 'Aladino' no se retractaba sobre sus afirmaciones, ella estaba dispuesta a iniciar acciones legales: “Iré hasta las últimas consecuencias, iniciaré una demanda”.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Balón de Oro 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia, minuto a minuto, y conoce a todos los ganadores

Policía lanza gases lacrimógenos contra comuneros que bloquean vía Jauja–Tarma por obra paralizada del Instituto de Música

Atención extranjeros | Elecciones intermedias en EE.UU. 2026: Guía fácil para que puedas ejercer tu voto de manera segura si recién te has naturalizado

Espectáculos

Cassandra Sánchez de la Madrid sorprende con sentido mensaje tras video de notable cambio físico de Deyvis Orosco: "Que se haga tu voluntad"

Maluma enciende los rumores de un próximo concierto en el país con su nueva gira: "Loco por volver a Perú"

Actriz Mónica Sánchez comparte potente mensaje tras la victoria de Lula Da Silva sobre Flávio Bolsonaro en las Elecciones en Brasil: "Los héroes existen"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Nora Bonifaz cuestiona renuncia de José Gavidia a Buen Gobierno: "Que fundamente sus diferencias ideológicas"

Papa León XIV confirma visita al Perú: también llegará a Argentina y Uruguay

Papa León XIV tras confirmar su visita a Perú: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos"