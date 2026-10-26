Pamela López y la cantante Marisol coincidieron en un evento realizado en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Aunque ambas estuvieron presentes en la celebración, no tuvieron un acercamiento, pese a que la influencer fue vista detrás del escenario mientras bailaba y cantaba los temas de la popular 'Faraona de la cumbia'.

El encuentro se produjo en medio del distanciamiento entre ambas, luego de alusiones relacionadas con una supuesta cercanía sentimental entre la intérprete y Christian Cueva. Tras lo ocurrido, López explicó para el diario 'Trome' por qué no saludó a la intérprete y aseguró que no tiene nada malo que decir de ella.

Pamela López se pronuncia sobre su relación con Marisol

López señaló que no tiene inconvenientes en disfrutar de la música de Marisol, pues continúa escuchando sus canciones a pesar de las diferencias que pudieron existir entre ambas. Además, precisó que no intercambiaron miradas durante el evento, por lo que no se presentó la oportunidad de saludarse. “Yo seguiré bailando los temas de Marisol porque me gustan. No cruzamos miradas, si eso pasaba, la saludaba”, declaró la influencer.

Asimismo, la empresaria señaló que considera superado lo ocurrido anteriormente con la cantante y que actualmente atraviesa una etapa distinta de su vida. “Ya ni me acuerdo lo que sucedió antes, porque lo pasado es pasado, estoy en otro momento de mi vida, no tengo nada malo que decir de la señora. Ya hablamos lo que teníamos que hablar, tampoco iba a acercarme y a decirle: hola, Marisol”, expresó.

Pamela López alude posible demanda contra Christian Cueva

Además de referirse a su encuentro con Marisol, López habló sobre el conflicto que mantiene con su expareja por unas declaraciones relacionadas con una presunta deuda de S/80.000, que el futbolista tendría con su madre. La influencer indicó que el plazo que le otorgó para demostrar lo afirmado está por vencer y que ya envió una carta notarial.

“Hoy vence el plazo, el señor tendrá que demostrar lo que ha dicho, ya le mandé la carta notarial, no me ha respondido. Espero que demuestre con pruebas lo que dijo, porque si no estaría incurriendo en el delito de difamación”, manifestó la empresaria. Adicionalmente, advirtió que si el popular 'Aladino' no se retractaba sobre sus afirmaciones, ella estaba dispuesta a iniciar acciones legales: “Iré hasta las últimas consecuencias, iniciaré una demanda”.