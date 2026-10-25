Deyvis Orosco reaparece con notable cambio físico y evita hablar de Cassandra Sánchez de Lamadrid: “Quería estar en mi mejor versión” El cantante Deyvis Orosco apareció con una renovada imagen desde un gimnasio, pero sus declaraciones desataron duras críticas en redes sociales.

Deyvis Orosco sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con un inesperado cambio físico. En un video grabado desde un gimnasio, el cantante explica que su decisión de cuidar su apariencia responde a su deseo de mantenerse saludable y estar presente en el crecimiento de su hijo.

Sin embargo, el bomboncito de la cumbia no mencionó a Cassandra Sánchez de Lamadrid, su esposa, durante sus declaraciones. Esta omisión lo llevó a ser criticado en las redes sociales, donde algunos usuarios especularon sobre una posible crisis matrimonial entre ambos.

Deyvis Orosco explica el motivo detrás de su cambio físico

A través de un video publicado por el entrenador Rodrigo Valle en redes sociales, Deyvis Orosco habló sobre los cambios que ha incorporado en su nuevo estilo de vida. El vocalista del grupo Néctar, de 40 años, explicó que una de sus principales motivaciones es mantenerse saludable y convertirse en un buen ejemplo para su hijo, fruto de su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

"Una de las motivaciones que yo tuve no fue regresar físicamente bien, era que quería estar en mi mejor versión para mí, pero también para mi hijo. La satisfacción que tengo de cargarlo ahora en mis hombros. Uno más que predicar con la palabra tiene que predicar con el ejemplo. Tu hijo no va a seguir lo que tú le dices, tu hijo va a seguir lo que tú le muestras", expresó el cantante.

Aunque su mensaje estuvo centrado en la paternidad y el bienestar personal, varios usuarios notaron que no mencionó a su esposa al explicar las razones de su transformación. Esta omisión generó comentarios y especulaciones sobre una posible crisis.

Usuarios critican a Deyvis Orosco por no hablar de Cassandra Sánchez

Las declaraciones de Deyvis Orosco sobre su cambio físico generaron una ola de cuestionamientos en redes sociales. El cantante explicó que busca mantenerse saludable para su hijo, pero no hizo referencia a Cassandra Sánchez de Lamadrid, su esposa y madre de su hijo, lo que provocó críticas de varios usuarios.

"¿Y para su esposa?", "Este ya está en otra, ojo", "Es un machista porque solo él tiene que estar físicamente top, ¿y su mujer no?", "Él siempre quiere brillar", señalaron algunos usuarios. Hasta el momento, el artista no volvió a pronunciarse sobre el tema y Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, tampoco.