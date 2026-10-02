Shirley Arica revela lo que siente por Mario Hart tras ser captados juntos en la noche: “Atractivo”

Shirley Arica habló sobre qué relación mantiene actualmente con Mario Hart, luego de que ambos fueran vistos compartiendo una salida nocturna. La modelo se refirió a la impresión que tiene del piloto y no dudó en reconocer que le parece un hombre atractivo e interesante.

La 'chica realidad' también explicó que, pese a la química que podría existir entre ambos, por ahora no busca iniciar una relación sentimental. El exconductor de 'Mande quien mande', por su parte, también se refirió a la influencer y aclaró qué ocurrió entre ellos durante la noche que compartieron.

Shirley Arica confiesa que Mario Hart le parece atractivo

Shirley Arica no ocultó su gusto sobre Mario Hart y destacó algunas de las características que le llaman la atención del piloto. "Es un chico divertido, tiene tema de conversación", comentó al hablar sobre el conductor, con quien recientemente compartió una salida.

La modelo también reconoció que existe una atracción física hacia Hart. "Me parece un hombre interesante, atractivo. Tiene un algo que no sé qué", manifestó la ganadora de 'La granja VIP', aunque dejó claro que este acercamiento no significa que esté buscando una relación con él.

Mario Hart y Shirley Arica aclaran qué pasó durante su salida

Pese a las especulaciones que surgieron tras la salida de ambos, Shirley Arica descartó que actualmente esté buscando una pareja. "Creo que él también sale de una relación y hay que curar cosas", señaló la modelo, en referencia a la reciente separación de Hart.

Mario Hart también se pronunció sobre Arica y destacó sus cualidades personales. El piloto la calificó como una mujer trabajadora y proactiva y, ante las versiones sobre un posible beso entre ambos, fue tajante: "No ha habido besos, los únicos besos son de saludo".