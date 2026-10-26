Andrea San Martín recuperó su libertad el viernes 23 de octubre, tras permanecer privada de ella durante dos días. Ese mismo día, la influencer acudió a la vivienda de Juan Víctor Sánchez para intentar ver a su hija, pero no logró reencontrarse con la menor. Este lunes 26 de octubre, el programa 'Amor y fuego' difundirá imágenes de la llegada de la exchica reality al domicilio de su expareja, donde estuvo acompañada por efectivos policiales.

Aunque Andrea San Martín quien reapareció el fin de semana sonriente durante un evento familiar, aseguró que manejaría sus problemas familiares con prudencia, su visita a la vivienda de Juan Víctor también estuvo acompañada por la presencia de diversos medios de comunicación.

Juan Víctor Sánchez no habría permitido que Andrea San Martín se reencontrara con su hija

'Amor y fuego' compartió un adelanto de las imágenes de Andrea San Martín en el departamento de Juan Víctor Sánchez. "¿Qué deseas?", le respondió el piloto de avión al reconocer la voz de la madre de su hija. Cuando ella le manifestó que quería ver a la pequeña Lara, él le indicó que no abordaría ese asunto con ella.

"Por favor, voy a comunicarme únicamente con un personal de la Policía, no contigo. Mil disculpas", manifestó Juan Víctor Sánchez antes de finalizar la llamada. "Lo que pasa es que tenemos una conciliación", sostuvo San Martín, sin obtener una respuesta del piloto.

La actitud de Juan Víctor con Andrea San Martín fue muy comentada en las redes sociales. Mientras algunos respaldaron al piloto y recordaron que la madre de su hija también se portó mal, otros pidieron que conciliaran.

"Las vueltas que da la vida. Está recibiendo de su propia medicina“ , "La Justicia divina existe. Recibió un poco de su propio chocolate", "Lo mismo le hacía ella cuando la menor era más pequeña, le mandaba al conserje a decirle a Juan Víctor que hable con su abogado", "Vi un video de hace años y ella hizo lo mismo a él cuando buscó a su hija y ella le dijo que hable con su abogado, le cortó y lo dejó ahí parado afuera. Fuera venganza o no, qué fea situación, deberían conciliar por el bien de la niña" y "Si ambos aman y desean lo mejor para su niña, los tres deben ir a terapia psicológica, ahora la Soraya va a estar bien chequeada, porque no la veo normal, tiene sus arranques de locura y tiene antecedentes, esa cara de preocupación es por lo que se le viene"; fueron algunas reacciones en TikTok.