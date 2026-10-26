Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡Lula triunfa en Brasil! ¿Retrocede la ultraderecha en la región? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Juan Víctor Sánchez y su tajante respuesta a Andrea San Martín cuando quiso ver a su hija: “Voy a comunicarme con un personal de la Policía”

Tras salir de la comisaría, Andrea San Martín no logró ver a su hija en la casa de Juan Víctor Sánchez, quien se negó a dialogar con ella.

Juan Víctor fue frío con Andrea San Martín cuando le pidió conciliar. Foto: Instagram.
Juan Víctor fue frío con Andrea San Martín cuando le pidió conciliar. Foto: Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Andrea San Martín recuperó su libertad el viernes 23 de octubre, tras permanecer privada de ella durante dos días. Ese mismo día, la influencer acudió a la vivienda de Juan Víctor Sánchez para intentar ver a su hija, pero no logró reencontrarse con la menor. Este lunes 26 de octubre, el programa 'Amor y fuego' difundirá imágenes de la llegada de la exchica reality al domicilio de su expareja, donde estuvo acompañada por efectivos policiales.

Aunque Andrea San Martín quien reapareció el fin de semana sonriente durante un evento familiar, aseguró que manejaría sus problemas familiares con prudencia, su visita a la vivienda de Juan Víctor también estuvo acompañada por la presencia de diversos medios de comunicación.

Puedes ver

Exabogada de Sebastián Lizarzaburu arremete contra Andrea San Martín tras anunciar conferencia de prensa: “Lo encuentro totalmente desquiciado”

lr.pe

Juan Víctor Sánchez no habría permitido que Andrea San Martín se reencontrara con su hija

'Amor y fuego' compartió un adelanto de las imágenes de Andrea San Martín en el departamento de Juan Víctor Sánchez. "¿Qué deseas?", le respondió el piloto de avión al reconocer la voz de la madre de su hija. Cuando ella le manifestó que quería ver a la pequeña Lara, él le indicó que no abordaría ese asunto con ella.

"Por favor, voy a comunicarme únicamente con un personal de la Policía, no contigo. Mil disculpas", manifestó Juan Víctor Sánchez antes de finalizar la llamada. "Lo que pasa es que tenemos una conciliación", sostuvo San Martín, sin obtener una respuesta del piloto.

La actitud de Juan Víctor con Andrea San Martín fue muy comentada en las redes sociales. Mientras algunos respaldaron al piloto y recordaron que la madre de su hija también se portó mal, otros pidieron que conciliaran.

"Las vueltas que da la vida. Está recibiendo de su propia medicina“ , "La Justicia divina existe. Recibió un poco de su propio chocolate", "Lo mismo le hacía ella cuando la menor era más pequeña, le mandaba al conserje a decirle a Juan Víctor que hable con su abogado", "Vi un video de hace años y ella hizo lo mismo a él cuando buscó a su hija y ella le dijo que hable con su abogado, le cortó y lo dejó ahí parado afuera. Fuera venganza o no, qué fea situación, deberían conciliar por el bien de la niña" y "Si ambos aman y desean lo mejor para su niña, los tres deben ir a terapia psicológica, ahora la Soraya va a estar bien chequeada, porque no la veo normal, tiene sus arranques de locura y tiene antecedentes, esa cara de preocupación es por lo que se le viene"; fueron algunas reacciones en TikTok.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión

Misa del papa León XIV en Lima en Las Palmas: anuncian fechas exactas para adquirir hasta 8 pases digitales gratuitos

Balón de Oro 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia, minuto a minuto, y conoce a todos los ganadores

Espectáculos

Pamela López rompe el silencio tras su inesperado encuentro con Marisol: “Ya hablamos lo que teníamos que hablar”

Cassandra Sánchez de la Madrid sorprende con sentido mensaje tras video de notable cambio físico de Deyvis Orosco: "Que se haga tu voluntad"

Maluma enciende los rumores de un próximo concierto en el país con su nueva gira: "Loco por volver a Perú"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión

Nora Bonifaz cuestiona renuncia de José Gavidia a Buen Gobierno: "Que fundamente sus diferencias ideológicas"

Papa León XIV confirma visita al Perú: también llegará a Argentina y Uruguay