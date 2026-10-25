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Micheille Soifer y su novio Gleyson Reñé anuncian que tendrán un hijo en 2027: “Nunca me he sentido en paz como ahora”

Micheille Soifer y Gleyson Reñé celebran cuatro años de relación y anuncian que buscarán convertirse en padres en 2027. La pareja también reveló detalles de su romance y sus planes de futuro.

La familia Soifer-Reñé revela detalles de su próximo embarazo. Composición LR. Instagram
La familia Soifer-Reñé revela detalles de su próximo embarazo. Composición LR. Instagram
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Micheille Soifer y el cantante cubano Gleyson Reñé atraviesan una etapa de estabilidad sentimental después de cuatro años juntos. En una entrevista para 'Trome', ambos confirmaron que tienen previsto ampliar la familia con la llegada de un hijo en 2027. La decisión responde a sus compromisos laborales, por lo que han optado por postergar sus planes de convertirse en padres hasta el próximo año.

La conductora de 'Arriba mi gente' también habló sobre los cambios que ha experimentado desde que inició su relación con el artista. Soifer aseguró que se siente tranquila a su lado, mientras que el exvocalista de 'Combinación de La Habana' habló sobre los celos en la relación debido a un choque de culturas.

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La familia Soifer-Reñé revela detalles de su próximo hijo

Micheille Soifer y Gleyson Reñé ya tienen claro cuándo les gustaría dar el siguiente paso en su relación, la pareja planea tener un hijo en 2027. Al ser consultados sobre si ya buscaban convertirse en padres, ambos respondieron entre risas: "Hace rato". La cantante explicó que han decidido esperar hasta el próximo año para ampliar la familia, principalmente por las responsabilidades profesionales que deben atender.

Adicionalmente, la artista manifestó cómo se siente en esta etapa con una declaración sobre la paz que ha encontrado en su vida sentimental. "Nunca me he sentido en paz como ahora", expresó durante la entrevista. Sus palabras reflejan la importancia que atribuye a la estabilidad de su romance, mientras ambos se preparan para afrontar nuevos proyectos personales.

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Gleyson Reñé se pronuncia acerca de los celos en la relación

La convivencia también los llevó a conversar sobre los celos. El cantante reconoció que su forma habitual de tratar con cariño a otras personas, especialmente a las mujeres, llegó a incomodar a Soifer. No obstante, al saber que ese comportamiento molestaba a su pareja, decidió dejar de hacerlo. "Así es nuestra cultura, pero también sé que le molesta y he dejado de hacerlo", expresó Reñé.

Asimismo, en tono de broma, el exvocalista de 'Combinación de La Habana' comentó que prefería que Micheille trabajara con Ricardo Rondón en 'Arriba mi gente', antes que compartir espacio con Fabio Agostini. La conversación también dejó ver que ambos afrontan con humor algunas situaciones relacionadas con sus entornos laborales y la exposición pública.

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