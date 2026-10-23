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Magaly Medina responde a Carlos Alcántara por quejarse tras ampay con mujeres: "Una diferente cada semana"

La conductora cuestionó a Carlos Alcántara por quejarse de los ampays con mujeres tras su separación luego de 31 años de casados y aseguró que el actor se expone al mostrarse en los palcos de las discotecas.

Magaly Medina arremete contra Cachín por sus juergas. Foto: composición LR/ATV
Magaly Medina arremete contra Cachín por sus juergas. Foto: composición LR/ATV
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Magaly Medina respondió a Carlos Alcántara luego de que el actor expresara su incomodidad por la difusión de imágenes en las que aparece con diferentes mujeres tras separarse de su esposa, con quien estuvo 31 años. La conductora de espectáculos cuestionó sus reclamos y aseguró que el propio Cachín se expone al mostrarse en los palcos de las discotecas de Lima.

Las declaraciones de la popular 'Urraca' surgieron después de que el jurado de 'Yo soy' hablara sobre su separación en el podcast de 'Loco' Vargas. Allí reconoció que atraviesa un momento doloroso y que se siente incómodo ante la posibilidad de ser captado por las cámaras cuando comparte con mujeres.

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Magaly cuestiona a Carlos Alcántara por sus reclamos tras los ampays

Durante su participación en el podcast de 'Loco' Vargas, Cachín explicó cómo se siente después de su separación y manifestó que no puede conversar tranquilamente con una mujer sin preocuparse por la posibilidad de que lo graben y se difundan las imágenes.

“Estoy, aunque no lo creas, en un proceso doloroso, una separación no es una web***”, expresó el actor. Además, comentó que se ha quedado solo y que las cámaras le generan preocupación cuando intenta interactuar con otras mujeres.

“Me he quedado solo, estoy en mi casa solo… Yo no puedo conversar con una chica porque ‘ay ya...’”, señaló 'Cachín'. También cuestionó los apodos que ha recibido, como ‘el señor de la noche’, y la fama que se le atribuye de salir de fiesta constantemente.

Magaly Medina

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La conductora también defendió la difusión de los ampays protagonizados por Carlos Alcántara y remarcó que las imágenes emitidas muestran al actor junto a distintas mujeres. En ese contexto, lanzó una crítica directa a sus quejas por la exposición mediática.

“Eres un campeón, pues, a tu edad sales y campeonas todas las noches… No me digas que no campeonas si te vemos meterte a tu casa con una diferente cada semana y me estoy quedando corta”, manifestó Magaly Medina.

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