Magaly Medina enciende las alarmas al revelar su delicado estado de salud y confesar qué tiene: “Todo el día estoy dormida” La conductora Magaly Medina compartió un video en sus redes sociales para revelar el problema de salud que la aqueja.

Magaly Medina preocupó a sus seguidores al revelar que atraviesa un problema de salud que la obligó a modificar su alimentación. La conductora de televisión contó que lleva varios días lidiando con una infección intestinal, por lo que su médico le indicó seguir una dieta mientras se recupera.

La presentadora de ATV compartió detalles de su estado a través de un video publicado en TikTok, donde mostró parte de su rutina matutina y expresó su fastidio por las restricciones alimenticias. Entre los cambios que más le cuestan está dejar de tomar café, una bebida que considera indispensable para comenzar el día y cuya ausencia, según comentó, la mantiene somnolienta.

Magaly Medina confiesa que sufre de infección intestinal

En el video que compartió, Magaly Medina apareció mientras le arreglaban el cabello y desayunaba. Durante la grabación, mostró los alimentos que le indicó consumir su médico y explicó que debe mantener esa dieta debido a la infección intestinal que padece desde hace varios días.

“Miren el miserable desayuno que estoy tomando. Claro, tengo una infección intestinal desde hace días y el doctor no me cambia (el desayuno). Dice que tengo que seguir con la dieta”, comentó la conductora, quien dejó en evidencia su descontento con el régimen alimenticio.

Su desayuno consistía en una tostada de masa madre con mantequilla sin sal y una infusión. Aunque reconoció que la mantequilla le daba algo de sabor al pan, lamentó no poder acompañar sus alimentos con la bebida que acostumbra tomar cada mañana.

“¿Y mi café? Mis días no empiezan si no comienzo con un café. O sea, todo el día estoy dormida”, expresó Magaly Medina. La periodista relacionó su somnolencia con la falta de café, mientras continúa siguiendo las indicaciones médicas para recuperarse de la infección intestinal.

¿Cuál es la edad de Magaly Medina?

Magaly Medina tiene 63 años. La periodista y conductora de televisión nació el 31 de marzo de 1963 en Huacho, Lima, Perú.

La popular 'Urraca' cuenta con una extensa trayectoria en la televisión peruana y conduce el programa 'Magaly TV, la firme', emitido por ATV. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del periodismo de espectáculos.