Magaly Medina critica a Andrea San Martín tras su detención y cuestiona su conducta: “No tiene control de sus emociones”

Magaly Medina se pronunció sobre la detención de Andrea San Martín, quien fue intervenida en una comisaría tras la denuncia presentada por Juan Víctor por una presunta agresión contra su hija.

La conductora de televisión criticó a la exchica reality por anunciar que ofrecería una conferencia de prensa luego de que recuperara su libertad. A juicio de la periodista, la influencer no estaría tomando conciencia de la gravedad de la situación que enfrenta.

Magaly Medina critica a Andrea San Martín

Magaly Medina mostró su indignación al escuchar que Andrea San Martín planeaba realizar una conferencia de prensa tras recuperar su libertad. La periodista puso en duda la actitud de la influencer frente a las acusaciones que originaron su intervención policial y le exigió mayor seriedad al momento de dirigirse al público.

"Ella piensa que está saliendo de una alfombra roja y dice que ahora, por tiempos, no puede. No, no, no es por tiempos, Andrea. Estás enmarrocada, has sido acusada por tu misma hija por el padre de tu criatura de haberla golpeado, maltratado, insultado", manifestó.

La conductora también cuestionó la forma en que San Martín estaría manejando sus primeras declaraciones públicas y señaló que, si decide pronunciarse, debería ofrecer una explicación clara y coherente, en lugar de tratar el asunto como si se tratara del anuncio de un nuevo proyecto profesional.

Magaly Medina exige peritaje psicológico para Andrea San Martín

Magaly Medina planteó que Andrea San Martín sea sometida a una evaluación psicológica exhaustiva, luego de referirse a la nueva denuncia en su contra. La conductora consideró importante examinar cómo la exchica reality gestiona sus emociones y reacciona ante situaciones de tensión.

"Ya que la niña ha pasado cámara Gesell, Andrea también debería pasar un peritaje psicológico profundo, analítico, porque hay muchos padres que desfogan su frustración, su ira, sus no logros de metas. La cólera que le tienen al padre la desahogan en la criatura", expresó la periodista.

Durante su programa, la figura de ATV también recordó unos audios difundidos en 2021, en los que se escuchaba a San Martín reprender a su hija cuando era pequeña. A partir de ese antecedente, sostuvo que sería necesario evaluar si la influencer presenta