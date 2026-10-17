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Magaly Medina hace confesión sobre su ingreso a Santa Mónica por caso Paolo Guerrero: “Sensación agridulce”

A 18 años de su condena por el caso Paolo Guerrero, Magaly Medina reveló el duro impacto que vivió su familia en ese momento.

Magaly Medina habla acerca de su encarcelamiento por el caso Paolo Guerrero. Composición LR. YouTube
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Magaly Medina revivió su ingreso al penal de Santa Mónica por el caso Paolo Guerrero, tras haberse cumplido 18 años de aquel día. La conductora del canal nueve, durante su programa 'Magaly TV, la firme', rememoró la condena de cinco meses de prisión preventiva que recibió luego de haber perdido un juicio de difamación interpuesto por el excapitán de la selección bicolor.

La presentadora reveló que la condena inició durante un día festivo en su hogar, festejo al que no pudo asistir debido a su arresto: "Lo recuerdo siempre porque tengo una sensación agridulce al respecto, porque el 16 de octubre es el cumpleaños de mi hermano menor. Yo nunca llegué a la cena familiar porque me mandaron a prisión." Asimismo, Medina sentenció sobre el hecho: "Yo dejo que el tiempo nos ponga a cada uno en nuestro lugar".

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¿De qué fue acusada Magaly Medina por Paolo Guerrero?

La conductora fue denunciada por el delito de difamación agravada en el 2007, debido a la difusión de imágenes que, según la periodista, indicaban un encuentro entre el delantero de 'Alianza Lima' y la modelo Fiorella Chirichigno previo a un partido importante para la bicolor. Hecho que aludía a un incumplimiento de los deberes del deportista con el equipo nacional.

Tras el supuesto destape, Guerrero negó lo señalado por la periodista mediante una conferencia de prensa, solicitando una rectificación por las afirmaciones emitidas en su programa de espectáculos. Asimismo, inició acciones legales contra ella, la producción del programa y Ney Guerrero, gerente general de ATV en ese momento.

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¿Cuál fue la sentencia que recibió Magaly Medina en el caso Paolo Guerrero?

El 16 de septiembre del 2008, el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Magaly Medina. Un mes después, la conductora fue trasladada al penal de Mujeres Santa Mónica en Chorrillos, donde permaneció 76 días. Durante su estancia, la periodista permaneció en un ambiente aislado de las demás reclusas, hasta su salida el 31 de diciembre del 2008.

Durante su salida de prisión, la periodista fue recibida por su hijo Gianmarco Mendoza, además de sus seguidores, quienes la esperaron fuera del recinto penitenciario. Después, la ahora conductora de 'Magaly TV, la firme' regresó a la televisión, exactamente el 5 de diciembre del 2009, donde retomó la conducción de su programa.

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