Magaly Medina desafía a sus detractores y celebra casi 30 años en la televisión peruana: “Han querido sacarme y aquí estoy”

Magaly Medina está próxima a cumplir 29 años en la televisión peruana. A pocos días del 1 de noviembre, fecha en la que conmemora este recorrido profesional, la conductora de 'Magaly TV, la firme' reflexionó para el diario Trome sobre los episodios que marcaron su carrera y los obstáculos que tuvo que superar para mantenerse vigente en el medio. la Urraca destacó tanto la conexión con su público como las dificultades que atravesó a lo largo de casi tres décadas.

La periodista reconoció que su trayectoria estuvo acompañada de experiencias gratificantes, pero también de situaciones dolorosas que afectaron su vida personal. Entre ellas mencionó su paso por la cárcel, las amenazas, los insultos y las acusaciones que asegura haber soportado. Pese a esos episodios, la conductora de ATV sostuvo que sus detractores y competidores no lograron apartarla de la televisión y resumió su postura con una frase contundente: "Han querido sacarme y aquí estoy".

Magaly Medina habla de sus enfrentamientos en la farándula

A lo largo de sus 29 años en la pantalla, la conductora asegura haber enfrentado diversos intentos por desplazarla de su espacio televisivo. Asimismo, señaló que sus enemigos recurrieron a distintas estrategias para sacarla del medio, incluso mediante acciones relacionadas con la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), entidad que pudo haber influido en su continuidad en televisión.

La presentadora también hizo referencia a los momentos más complicados de su vida profesional, entre ellos su estancia en prisión. "Los ataques siempre van a venir porque en estos 29 años ha habido intentos de quitarme del programa. Mis enemigos han utilizado diferentes maneras de intentar sacarme del camino. Pero de una forma u otra, aquí estoy parada, firme sobre mis pies", expresó Medina.

Magaly Medina habla sobre su labor en el mundo del entretenimiento

La presentadora del canal 9 resaltó que uno de los aspectos más satisfactorios de su carrera ha sido acompañar a miles de personas desde sus hogares a través de su programa. Además, recordó las historias que conoció durante su labor televisiva y el entretenimiento que consiguió ofrecer a su audiencia. Para ella, esa conexión con el público representa una de las principales recompensas de haberse dedicado a la conducción.

Sin embargo, la conductora también reconoció el costo personal de permanecer tantos años frente a las cámaras. "Lo más triste, son los tiempos que no le he podido dedicar a mi vida, el tiempo en la cárcel, los momentos amargos, de recibir amenazas, de recibir insultos, de recibir infamias, porque las ha habido y yo las he tolerado sin demandar", sentenció Medina.