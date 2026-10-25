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Karen Dejo se pronuncia sobre la ausencia del padre de su hija en su quinceañero y confiesa: “Vas a tener tu momento”

La exchica reality Karen Dejo sorprendió al hablarle a su hija Mía sobre la ausencia de su papá, Carlos Abanto, en la celebración de su cumpleaños.

Karen Dejo y Carlos Abanto tuvieron una relación de tres años. Foto: Composición LR/Instagram.
Karen Dejo y Carlos Abanto tuvieron una relación de tres años. Foto: Composición LR/Instagram.
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La celebración por los 15 años de Mía Abanto Dejoestuvo marcada por la música, los bailes y las emociones. Sin embargo, la ausencia de su padre, el piloto comercial Carlos Abanto, llamó la atención durante una fecha tan especial para la adolescente.

En medio de la ceremonia, Karen Dejo tomó la palabra frente a los invitados y le dedicó un emotivo mensaje a su hija. La integrante de 'Esto es guerra' recordó las dificultades que vivió junto a su propia madre y aprovechó la ocasión para dirigirse a Mía sobre la relación con su padre.

La exchica reality le aseguró a la quinceañera que cuenta con el amor de su papá pese a que él no asistió a la celebración. Sus palabras dejaron ver la importancia que tiene para ella que su hija se sienta querida y acompañada en una etapa importante de su vida.

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Karen Dejo se pronuncia sobre la ausencia de Carlos Abanto en los 15 años de su hija

Durante la celebración por los 15 años de Mía, Karen Dejo contó que creció junto a su madre, quien fue su principal apoyo para salir adelante, y reconoció que le faltó la presencia de una figura paterna. A partir de esa experiencia, la exbailarina se dirigió directamente a su hija, fruto de su relación con Carlos Abanto, y destacó que ella sí cuenta con un padre que la quiere.

"No tuve la bendición de tener un padre. Tú sí tienes un papá que te ama mucho, que te quiere con todo el corazón", expresó ante los invitados.

Karen Dejo también hizo referencia a la ausencia de su expareja en la fiesta de quince años y le aseguró a Mía que podrá compartir otro momento especial con él. "Por cosas que pasan no está aquí presente, pero sé que también vas a tener tu momento especial con él", agregó.

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Karen Dejo conmueve a su hija con una emotiva confesión en sus 15 años

Durante la celebración, Karen Dejo también protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al dedicarle unas palabras a su hija. La bailarina recordó cómo la llegada de Mía transformó su vida y le enseñó a afrontar la maternidad con mayor fortaleza y paciencia.

"El día de hoy no voy a dejar de agradecerle al mundo que hayas llegado porque me enseñaste a ser mejor mujer, me enseñaste a ser madre, a tener más paciencia, a ser más fuerte", expresó conmovida.

La integrante de 'Esto es guerra' también manifestó su ilusión de seguir acompañando a Mía en cada etapa de su vida, apoyarla en sus decisiones y verla cumplir sus metas personales y profesionales.

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