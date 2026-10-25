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Angie Arizaga sufre accidente en autopista de China y Jota Benz revela el estado de la influencer: “Un susto”

El accidente de la influencer Angie Arizaga quedó registrado en video por Jota Benz.

Angie Arizaga y Jota Benz se encuentran varios días en China. Foto: Composición LR/Instagram.
Angie Arizaga y Jota Benz se encuentran varios días en China. Foto: Composición LR/Instagram.
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Angie Arizaga, Jota Benz y su hijo Mateito se encuentran de vacaciones en China, donde comparten en redes sociales algunos de los momentos más especiales de su viaje. Sin embargo, nadie imaginaba que la exchica reality iba a sufrir un accidente mientras manejaba su bicicleta por una autopista.

El incidente quedó registrado en un video grabado por su prometido, en el que se ve cómo la exmodelo pierde el equilibrio y cae aparatosamente al suelo. Por fortuna, la vía estaba despejada de vehículos, por lo que todo quedó en un corto momento de angustia. Tras lo ocurrido, Jota reveló cómo se encontraba la madre de su hijo. "Un susto", compartió en la publicación de Instagram.

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Jota Benz revela cómo está Angie Arizaga tras accidente en bicicleta en China

Jota Benz compartió en su cuenta oficial de Instagram el video del accidente de Angie Arizaga, registrado mientras él grababa el recorrido. En la publicación, el exchico reality tranquilizó a los seguidores de la influencer al confirmar que se encontraba bien. Además, contó que terminó tomándose el incidente con humor.

“Empezó como un susto, pero terminó en risas y carcajadas. A veces así es como hay que tomarse la vida, caer y levantarse. Mi vida (Angie Arizaga) está sanita y enterita. Posdata: la bicicleta también”, escribió el exintegrante de 'Esto es Guerra'.

La publicación también provocó divertidas reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes bromearon sobre lo ocurrido. Reina recuerda que el próximo año es la boda y te necesitamos enterita, La pista quería la firma de Angie, Riendo con respeto, opinaron algunos cibernautas.

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Angie Arizaga confirma que su boda será en 2027 y aclara si será transmitida

Angie Arizaga y Jota Benz confirmaron que se casarán en 2027 y adelantaron que será a lo grande, que promete convertirse en uno de los eventos más comentados de la farándula peruana. Al ser consultada sobre la posibilidad de televisar la ceremonia, la influencer consideró que sería una idea interesante, aunque aclaró que todavía no ha tomado una decisión al respecto.

Además, agregó que aún no han decidido si celebrarán su matrimonio en Perú o en el extranjero. “Me gusta hacer las cosas bien. Y así que, por eso, no me quiero estresar todavía con el matriqui hasta que tengamos el lugar dónde va a ser. Porque no creemos que sea en Perú, queremos viajar”, señaló la exmodelo.

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