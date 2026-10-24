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Magaly Medina revela detalles de su separación del padre de su hijo: “No me quiso dar el divorcio”

Tras escuchar las palabras de Pamela López sobre Christian Cueva, Magaly Medina no dudó en contar cómo afrontó la conflictiva separación del padre de su hijo cuando ella aún no ganaba un sueldo.

Magaly Medina se separó del padre de su hijo en 1985, luego de dos años de matrimonio.
Magaly Medina se separó del padre de su hijo en 1985, luego de dos años de matrimonio.Foto: composición LR/Magaly Medina
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Magaly Medina sorprendió en una reciente edición de su podcast al revelar detalles de la separación que vivió con Marco Mendoza, padre de su único hijo. La ruptura ocurrió en 1985, cuando la conductora afrontaba los primeros años de la crianza de su entonces bebé y aún no contaba con estabilidad económica ni un salario fijo como profesional.

La popular 'Urraca' compartió este episodio personal durante una conversación con Pamela López, invitada de la edición.

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Magaly Medina habla sobre la separación del padre de su hijo

Todo surgió luego de que Pamela López se pronunciara sobre los conflictos que mantiene con su expareja, Christian Cueva, padre de sus tres hijos menores. Tras escuchar su versión, la conductora decidió contar cómo enfrentó las amenazas que recibió de su expareja.

“Lo juzgas (a Cueva) con otro tipo de sentimiento que guardas. Cuando yo tenía mi hijo pequeño y el padre, por tratar de volverse a acercarse a mí, me decía: 'No, porque si lo llevas a Lima a mi hijo no te voy a dar un sol, no te voy a dar nada'. Yo le decía: 'Ah, ok'. ¿Tú crees que yo le peleaba, le decía algo?”, reveló.

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“No me quiso dar el divorcio”: Magaly Medina confiesa cómo afrontó conflictos con su expareja

En ese contexto, Magaly recordó que ni siquiera tenía un sueldo propio cuando tomó la decisión de mudarse a Lima con su hijo. Sin embargo, aseguró que nunca le reclamó a Marco Mendoza por la falta de apoyo económico.

“Yo en ese entonces estaba todavía practicando en un periódico porque tenían que evaluarme. No tenía ni un sueldo. Vivía de unos ahorros que yo me había juntado de los diarios que él me daba. Y con eso me lancé a Lima nuevamente sola. No tenía ni para comprar pañales. ¿Tú crees que yo le decía: 'Cómo es posible, miserable de miérc...?'. 'Ok, perfecto, gracias', le decía. Y seguía trabajando”, agregó.

La periodista también señaló que, cuando Mendoza se negó a concederle el divorcio, optó por no responder a las provocaciones. A partir de esa experiencia, comparó su historia con la situación que hoy atraviesa Pamela López y le dejó una reflexión sobre la forma de manejar los conflictos con el futbolista.

“Y cuando volvía a intentar cualquier otra cosa, cuando no me quiso dar el divorcio, por ejemplo, ¿tú crees que fui...? Nada. Cuando una otra persona no encuentra para pelear toda la vida se necesitan dos. Y si no hay dos, lo otro que te pueden decir va quedando en el aire. Así es como se rompe, digamos, una tónica que ha venido repitiéndose desde que ustedes eran pareja”, sentenció. Mientras escuchaba el relato, López permaneció atenta y asintió ante las reflexiones de la conductora.

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