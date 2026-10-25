La Bella Luz sacude la cumbia y deja en shock a sus fans al presentar a su nueva cantante: “Felices de tenerla con nosotros” La joven cantante se hizo conocida en el mundo del huayno y ahora da el salto a la cumbia peruana como nueva integrante de la Bella Luz.

La Bella Luz sorprendió a sus seguidores al presentar a Madaith Carrasco como su nueva cantante oficial, quien ocupará el lugar que dejó Anely Dávila tras su renuncia. El anuncio se realizó mediante un video que es viral en redes sociales. La joven ya formaba parte de la agrupación como integrante temporal, pero ahora se incorpora de manera definitiva.

“Le damos la bienvenida oficial a Madaith, quien ya forma parte de la familia de La Bella Luz. ¡Estamos felices de tenerla con nosotros! Pero atentos, porque esta misión todavía guarda sorpresas. ¡Muy pronto anunciaremos a un nuevo/a integrante que se sumará a nuestra historia!”, se lee en la publicación.

Sin embargo, los cambios en la agrupación no terminan ahí. La orquesta, liderada por Oscar Junior Custodio, adelantó que en las próximas semanas dará a conocer a otra cantante, quien reemplazará a Naldy Saldaña. Con estas incorporaciones, el grupo busca reunir a todos sus integrantes para celebrar su 32.º aniversario el sábado 28 de noviembre en el parque Zonal Lloque Yupanqui.

Madaith Carrasco, nueva integrante de La Bella Luz. Foto: Instagram.

¿Quién es Madaith Carrasco, la nueva integrante de La Bella Luz?

La noche del domingo 25 de octubre, La Bella Luz anunció oficialmente la incorporación de Madaith Carrasco a sus filas. La cantante, quien es menor de edad, ya venía participando en la agrupación como reemplazo temporal de Anely Dávila, que renunció semanas atrás. Ahora tendrá el reto de consolidarse en una de las orquestas de cumbia más populares del país.

Antes de llegar a este grupo, la artista mostró todo su talento en la orquesta Internacional Somos Norte, donde dio un paso importante en su trayectoria musical. Sin embargo, sus inicios estuvieron ligados al folclore peruano, género en el que se hizo conocida como 'Madaith del Perú'. Durante esa etapa, interpretaba huaynos, componía sus propios temas y demostraba su destreza con el arpa.

Su vínculo con la música comenzó cuando tenía apenas ocho años. Tiempo después también participó en el reality de canto 'La Voz Kids', una experiencia que contribuyó a su formación artística. Hoy, su llegada a La Bella Luz representa una nueva etapa en su carrera, con la oportunidad de ganarse un lugar entre las voces más reconocidas de la cumbia peruana.

¿Quiénes son los integrantes de La Bella Luz?

Tras la incorporación oficial de Madaith Carrasco, el grupo La Bella Luz está conformado por Oscar Junior Custodio (líder), Mackeily Lujan, Fernanda Urbina, Ariana Gonzales, Ariana Rodríguez, Joshua Asalde y Deyvis Paredes.