Magaly Medina revela qué paso al tener a Paolo Guerrero cerca en la Plaza de Acho: “Súper raro” Magaly Medina se pronunció tras reencontrarse con Paolo Guerrero luego de que él le ganara el juicio que la llevó a prisión hace 18 años.

Magaly Medina reaccionó con sorpresa al video que circula en redes sociales y muestra a Paolo Guerrero pasando muy cerca de ella en la Plaza de Acho. El hecho ocurrió el último domingo, cuando la conductora disfrutaba de la jornada taurina junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y un grupo de amigos.

La coincidencia llamó la atención porque se produjo casi 18 años después del enfrentamiento judicial entre ambos. En 2008, el futbolista le ganó un juicio a la presentadora, quien ingresó al penal Santa Mónica el 16 de octubre de ese año.

Magaly Medina revela su reacción al ver a Paolo Guerrero cerca de ella

Magaly Medina expresó su sorpresa al enterarse de que Paolo Guerrero había estado en la Plaza de Acho, pues aseguró que nunca antes lo había visto asistir a una corrida de toros. La conductora también precisó que el futbolista no pasó exactamente a su lado, sino por una zona destinada a periodistas, ganaderos e invitados.

"Nunca, en la vida, lo hemos visto en Acho. Súper raro. Y no es que pasó cerca exactamente. Nosotros estuvimos en barrera del tendido seis y de ahí vemos quiénes pasan o están en esa parte del callejón. Ahí, por donde pasó Paolo, llevan a la prensa, ganaderos y algunos invitados. La próxima, que compre su entrada", declaró a Trome.

La presentadora descartó que la presencia del delantero de Alianza Lima le hubiera arruinado la jornada taurina. "¡Nooo! Ni él ni nadie me puede arruinar un día de mi vida. Su presencia, además, pasó desapercibida", afirmó.

También comentó que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, al igual que su hermano e hijo, es hincha del equipo blanquiazul, donde Guerrero es una de las figuras más reconocidas.

Paolo Guerrero cuenta por qué fue a la Plaza de Acho con su padre

Paolo Guerrero explicó el motivo de su visita a la Plaza de Acho y contó que su afición por la tauromaquia viene de familia. El delantero acudió al recinto acompañado de su padre, quien se dedicó al toreo y le transmitió desde pequeño el interés por las corridas de toros.

"Un lindo espectáculo, en realidad. Primera vez, primera experiencia. Mi papá en algún momento fue torero y es la primera vez que estamos aquí. Desde muy chico veía videos y me volví muy aficionado porque mi papá me enseñó. En esto, que es tan increíble, no lo había vivido antes y me siento muy feliz de haber disfrutado de este evento", aclaró el futbolista.