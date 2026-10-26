Antonio Pavón habla por primera vez de Joaquín Ramírez, pareja de Sheyla Rojas: “No tengo el gusto” El exchico reality Antonio Pavón se presentó en el podcast de María Pía y sorprendió al hablar del excongresista Joaquín Ramírez, actual pareja de la madre de su hijo, Sheyla Rojas.

Antonio Pavón se pronunció sobre el romance de Sheyla Rojas, madre de su hijo, con Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular. Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello,el español contó qué le parece el hombre que actualmente comparte la vida sentimental de la influencer.

El torero, quien se encuentra en Lima, sorprendió al expresar su agrado por la relación, pese a que todavía no conoce personalmente al político. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que la pareja de su expareja forme parte de su entorno más cercano.

Antonio Pavón le da la bienvenida a Joaquín Ramírez a su familia

Antonio Pavón se mostró dispuesto a conocer a Joaquín Ramírez, actual pareja de Sheyla Rojas, durante su visita a Perú. Aunque todavía no ha tenido la oportunidad de conversar con el excongresista, el europeo expresó su interés en encontrarse con él antes de regresar a su país.

Yo encantado. Todavía no tengo el gusto de conocerlo, pero me gustaría, comentó el torero en el pódcast 'Sin más que decir', de María Pía Copello. Además, le dedicó un mensaje directo al novio de su expareja: Bienvenido a la familia, dejando claro que está abierto a compartir con él.

Antonio Pavón cuenta cómo es su relación con Sir Winston tras su ruptura con Sheyla Rojas

Antonio Pavón también recordó el encuentro que tuvo con Magaly Medina y Sir Winston durante un evento en España. Al ser consultado sobre el empresario mexicano, el torero dejó claro que el fin de su relación con Sheyla Rojas no afectó el vínculo de amistad que mantiene con él.

Sí, por supuesto. Tengo muy buena relación con Sir Winston. Sí, nos queremos mucho, tenemos una bonita amistad porque la verdad que es una buena persona, expresó el español.

El exintegrante de 'Esto es guerra' también destacó que el cariño entre ambos se extiende a sus seres queridos y aseguró que el empresario mexicano conserva una buena relación con su hijo Antoñito y el entorno familiar de la influencer. Todos seguimos teniendo una buena relación. Sir Winston con Antoñito, con toda la familia y con Shey Shey, por supuesto, nos queremos, añadió.