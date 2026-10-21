Lima Latin Duo Vol2 2026 con Tito ‘el bambino’ y Olga Tañón: fecha, precios de entradas y todo sobre el concierto en Arena 1

Lima se prepara para una noche de puro fuego y diversión con la llegada de dos pesos pesados de la música latina. La explosiva Olga Tañón junto al reconocido Tito 'El Bambino' compartirá un mismo escenario para encender la capital peruana y hacer vibrar a todo el público asistente.

Este encuentro musical promete poner a cantar y bailar a los fanáticos hasta el final. Con la arrolladora energía de la intérprete puertorriqueña junto al indiscutible toque urbano del reguetonero, los peruanos vivirán un espectáculo sin precedentes que es producido por F&M Entertainment.

¿Cuándo y dónde se realizará el Lima Latin Duo Vol2?

El esperado evento musical, denominado oficialmente como Lima Latin Duo Vol. 2, se llevará a cabo el próximo sábado 10 de abril de 2027. La locación elegida para albergar esta imponente fiesta de la música latina será el recinto de Arena 1.

Los fanáticos ya pueden asegurar su asistencia, ya que la preventa exclusiva de entradas, habilitada únicamente con tarjetas BBVA, se realizará el 23 y 24 de octubre a partir de las 10.00 a. m. Por su parte, la venta general para todo el público estará disponible desde el 25 de octubre en el mismo horario de la mañana.

Estas son las zonas y precios del show que reúne a la 'Mujer de Fuego' con 'El patrón'

Para disfrutar de este gran concierto, la organización ha dispuesto el recinto en diferentes sectores para la comodidad de los asistentes. Las zonas habilitadas para el público se dividen en las áreas Platinum, VIP y Tribuna. Estas áreas brindarán distintas opciones de cercanía y visibilidad hacia el escenario principal.

La adquisición de los boletos se realizará de manera virtual a través de Ticketmaster. Los fanáticos deberán ingresar a la plataforma web para conocer el detalle exacto de los precios por cada zona y asegurar su lugar en este evento que unirá a la 'Mujer de Fuego' y al 'Patrón'.

Lo mejor de la música tropical y el género urbanos juntos en una velada que promete.

¿Qué nos espera para este evento que junta la música tropical y el género urbano?

La 'Mujer de Fuego' llegará dispuesta a convertir el recinto en una auténtica fiesta, entregando su fuerza, sabor y sello personal. Con una carrera llena de éxitos, Olga Tañón promete un recorrido por todas aquellas canciones que han hecho bailar a varias generaciones de peruanos.

A su lado, Tito 'El Bambino', figura clave en la historia del reguetón, pondrá a gozar al público con su inconfundible energía. Su presencia garantizará el toque urbano de la noche, interpretando los grandes éxitos que siguen sonando con fuerza entre todos los fanáticos del género.