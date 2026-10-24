Ricardo Mendoza recibe fuerte mensaje de su expareja y la expone en vivo: "Me dijo: 'No digas que eres comediante porque me da vergüenza" En pleno show junto a Jorge Luna, Ricardo Mendoza reaccionó a un inesperado mensaje de su expareja que sorprendió a todos. El empresario no dudó en asegurar que ella se avergonzaba de su oficio.

Todo ocurrió durante una dinámica en su show, cuando Ricardo Mendoza leyó un mensaje de una joven identificada como la mejor amiga de su expareja.

Todo ocurrió durante una dinámica en su show, cuando Ricardo Mendoza leyó un mensaje de una joven identificada como la mejor amiga de su expareja. Foto: composición LR/TikTok

Ricardo Mendoza vivió un inesperado momento durante una reciente edición de ‘Hablando huevadas’. Mientras compartía escenario con Jorge Luna, una asistente que aseguró ser la mejor amiga de una de sus exparejas decidió transmitirle un mensaje de parte de ella. El intercambio terminó revelando detalles poco conocidos de aquella relación y de su conflictivo desenlace.

Lejos de esquivar el tema, el comediante respondió sin filtros y recordó algunos episodios que marcaron aquel romance. Entre ellos, contó que su entonces pareja le habría pedido ocultar que se dedicaba a la comedia cuando fuera presentado ante sus padres, pues sentía vergüenza de su profesión.

Ricardo Mendoza protagoniza impensada interacción con la mejor amiga de su ex

Todo ocurrió durante una de las dinámicas de interacción con el público. Mendoza leyó un mensaje escrito por una espectadora que decía ser amiga cercana de su exnovia y que buscaba conocer su versión de los hechos. “Ricardo, mi mejor amiga es tu ex. Cada vez que te menciono, me manda a la mier**. ¿Qué le hiciste?”, leyó el humorista.

La pregunta despertó la curiosidad tanto del popular ‘Richavo’ como de Jorge Luna. Acto seguido, la joven tomó el micrófono y, al ser consultada sobre la identidad de su amiga, mencionó el nombre de Alejandra. La reacción del comediante fue inmediata y provocó las risas de los asistentes. “Esa reconc*****”, manifestó.

A raíz de ello, Luna le preguntó directamente por el fin de la relación. Mendoza contó que ambos se habían dado un tiempo, pero poco después ella comenzó a involucrarse con un joven de la facultad donde estudiaba. Según relató, ese episodio provocó el distanciamiento definitivo. Además, reconoció que no fue una etapa sencilla de su vida amorosa. “Siempre fue una relación un poco tortuosa que tuve en la universidad”, admitió.

Ricardo Mendoza revela que su expareja se avergonzaba de su oficio como comediante

Tras escuchar la versión del humorista, la amiga de Alejandra confirmó que la relación no había sido del todo sana y aprovechó para compartir un mensaje enviado especialmente para Mendoza. El comentario tomó por sorpresa a los conductores del programa: “Cuando le digo que voy a ir al show a verlo, me dice: ‘¿Qué vas a ir a ver a ese huev**, conch***? Dile que por mí está donde está”.

La frase motivó una respuesta más seria por parte de ‘Richavo’, quien recordó una situación que, según afirmó, ocurrió cuando aún mantenían una relación. “Esa conch**** fue la que me dijo: ‘Mañana te quiero presentar a mis papás, pero no digas que eres comediante porque me da vergüenza”, confesó.

Luego de que Mendoza intentara tomarse el episodio con humor ante los abucheos del público por las palabras de Alejandra, Jorge Luna cerró el intercambio con una contundente reflexión, muy a su estilo, dirigida a la expareja de su compañero. "Lo que te perdiste, pend***. Está que te duele. Tú pudiste ser una de todas las que ya hemos visto", sentenció, desatando una nueva ola de carcajadas entre los presentes.