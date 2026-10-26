Uno de los lugares más calientes del mundo alberga vida: así es el desierto patrimonio de la humanidad cuyo suelo superó los 80 °C La supervivencia de su fauna depende de presas migratorias y microclimas específicos que favorecen una rica vegetación.

El desierto de Lut, en el sureste de Irán, es uno de los lugares más cálidos del planeta y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2016.

El desierto de Lut, en el sureste de Irán, es uno de los lugares más cálidos del planeta y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2016. Foto: Amir AghaKouchak/BBC/mejorada con IA

Ubicado en el sureste de Irán, el desierto de Lut destaca por sus terrenos pedregosos, dunas y estructuras esculpidas mediante la erosión eólica. Registrado entre los parajes más cálidos de la Tierra, la Unesco integró este espacio en la Lista del Patrimonio Mundial durante 2016 debido a sus atributos naturales y geológicos.

A pesar de su aridez, el territorio alberga organismos capaces de sobrevivir en entornos hostiles. La entidad internacional admite la presencia de flora y fauna adaptadas a ese ambiente y enfatiza que su diversidad todavía requiere mayor estudio, lo cual desmiente la antigua creencia sobre la invalidez biológica de la región.

¿Qué factores provocan que la temperatura terrestre en el desierto de Lut alcance los 80,8 °C?

Las propiedades del terreno y su geografía explican ese fenómeno. El Observatorio de la Tierra de la NASA indica que la arena oscura con material volcánico absorbe con mayor fuerza la radiación solar, al tiempo que los cordones montañosos frenan la ventilación. Asimismo, la Unesco señala que el área permanece en una sombra de lluvia, pues los relieves circundantes bloquean la humedad y consolidan un entorno hiperárido.

Para evaluar este grado de calor, una investigación de 2021 en el Bulletin of the American Meteorological Society analizó los registros del instrumento MODIS captados entre 2002 y 2019. Según la información brindada por la agencia espacial estadounidense, el análisis identificó un máximo de 80,8 °C tanto en Lut como en Sonora, por lo que ambos compartieron el valor más elevado de la superficie terrestre dentro del periodo evaluado.

Aquella medición refleja la energía térmica del piso y difiere de los reportes meteorológicos habituales. La NASA aclara que los datos del aire provienen de sensores instalados a cierta altura del piso, a diferencia de los monitoreos satelitales que captan la radiación directa del terreno. En consecuencia, esa marca récord describe un evento focalizado sobre la corteza iraní y no la condición de la atmósfera.

¿Qué fauna y flora habitan en el desierto del Lut?

El gecko araña de Misonne (Rhinogecko misonnei), especie endémica de la zona central, ejemplifica la adaptación animal en este Patrimonio de la Humanidad. Una investigación de 2021 publicada en el Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research analizó el contenido estomacal de seis ejemplares mediante identificación genética. El análisis reveló una dieta variada compuesta por insectos y arácnidos y reveló dinámicas ecológicas clave de este entorno extremo.

Este hallazgo aclaró la procedencia de sus nutrientes: cerca del 81% de las presas consumidas eran insectos migratorios procedentes de áreas vecinas. Los aportes externos son importantes para la estabilidad de la red trófica, destacaron los autores del informe de Wiley Online Library. Por consiguiente, la supervivencia del reptil depende directamente de factores biológicos externos a su ecosistema inmediato.

Respecto a la flora, la vegetación varía de acuerdo con la altitud y la ubicación geográfica. Un trabajo difundido en el Journal of Wildlife and Biodiversity tras inspecciones primaverales y estivales en 2021 identificó 76 especies vegetales pertenecientes a 31 familias. La mayor diversidad botánica se concentró en elevaciones medias y altas del cuadrante noroccidental, confirmando la existencia de microclimas específicos dentro del territorio.