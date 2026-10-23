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Gigi Mitre defiende a Andrea San Martín tras polémico mensaje de Elías Montalvo: “¿Cómo perdiste la cabeza por Peter Fajardo?”

La conductora de 'Amor y fuego' cuestionó el mensaje de Elías Montalvo tras polémica de Andrea San Martín y le recordó su romance con Peter Fajardo, productor de 'Esto es guerra'.

Gigi Mitre cuestionó mensaje de Elías Montalvo tras polémica de Andrea San Martín. Foto: composición LR/difusión
Gigi Mitre cuestionó mensaje de Elías Montalvo tras polémica de Andrea San Martín. Foto: composición LR/difusión
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Gigi Mitre salió en defensa de Andrea San Martín luego de que Elías Montalvo publicara un mensaje en redes sociales que generó cuestionamientos por una posible indirecta a la influencer. La conductora de 'Amor y fuego' criticó los comentarios del exchico reality y le recordó su pasado sentimental con el productor Peter Fajardo.

La presentadora se pronunció después de que la popular 'Ojiverde' recuperara su libertad tras permanecer detenida por una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su hija, por presunta violencia física y psicológica contra la menor. En medio de las críticas dirigidas a la influencer, Gigi cuestionó que el exchico reality opinara sobre las decisiones personales y la maternidad de otras personas.

Andrea San Martín

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Gigi Mitre cuestiona a Elías Montalvo por su mensaje tras polémica con Andrea San Martín

Durante su conversación con Rodrigo González, Gigi Mitre se refirió a la publicación que Elías Montalvo compartió en sus historias de Instagram, en la que expresó su postura sobre las madres que, según él, dejan de priorizar a sus hijos por una relación sentimental.

Ante ello, Gigi Mitre cuestionó la postura de Montalvo y recordó su vínculo sentimental con el productor de 'Esto es guerra' en el que ambos coincidieron. "¿Y tú cómo perdiste la cabeza por Peter Fajardo? Nada que ver, su comentario es innecesario. Priorizar no es delito, es asunto de cada uno", manifestó.

En otro momento, la conductora también cuestionó el mensaje que el influencer dirigió a los medios de comunicación. Al comentar esta publicación, la presentadora de 'Amor y fuego' puso en duda que los medios estuvieran buscando insistentemente al creador de contenido para conocer su opinión sobre el caso. "Dice que no quiere hablar con los medios de comunicación, como si toda la prensa lo estuviera llamando a él", sostuvo.

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Mensaje de Elías Montalvo tras detención de Andrea San Martín

Aunque el influencer no mencionó directamente a Andrea San Martín, sus palabras despertaron interrogantes sobre una posible indirecta hacia la influencer, con quien mantuvo una cercana amistad.

"Solo diré que a veces hay madres que cuando pierden la cabeza por un hombre, sus hijos ya no son prioridad (generalizando hay varias)", escribió el exintegrante de 'Esto es guerra'. El mensaje fue publicado un día antes de que la 'Ojiverde' recuperara su libertad, lo que generó comentarios sobre el posible destinatario de sus declaraciones.

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