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Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, hace conmovedor pedido ante delicada salud de la conductora: "Recen muchísimo por ella"

Mientras Laura Bozzo continúa en una situación médica compleja en México, el cantante argentino Cristian Zuárez, quien fue su pareja por casi 20 años, compartió un sentido mensaje.

Aunque terminó su relación con Laura Bozzo hace casi 10 años, Cristian Zuárez se mostró pendiente de la salud de la conductora.
Aunque terminó su relación con Laura Bozzo hace casi 10 años, Cristian Zuárez se mostró pendiente de la salud de la conductora.Foto: composición LR/Instagram
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Mientras Laura Bozzo continúa hospitalizada en México, una de las personas más importantes de su pasado decidió pronunciarse una vez más. Cristian Zuárez envió un emotivo mensaje a los seguidores de la conductora peruana, quien presentaría un complejo cuadro vinculado a una peritonitis, neumonía y septicemia.

El cantante argentino aseguró que sigue atento a cada actualización sobre la salud de su expareja y reveló que tanto él como su familia mantienen oraciones por su pronta recuperación.

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Cristian Zuárez se pronuncia tras emergencia médica de Laura Bozzo

Sus declaraciones surgieron poco después de que el periodista mexicano Ernesto Buitrón se refiriera a la presunta situación económica de Laura Bozzo en medio de sus problemas de salud. Durante una entrevista con Magaly Medina, el comunicador sostuvo que la conocida ‘Abogada de los Pobres’ habría perdido su fortuna tras años de gastos excesivos y que incluso tuvo que “intercambiar” su exclusivo penthouse en Acapulco.

En ese contexto, Zuárez prefirió centrar su atención en el estado de salud de quien fue su pareja durante casi dos décadas. En declaraciones para el programa ‘Desvelados’, de América TV, contó que sigue de cerca la evolución médica de la presentadora y que mantiene comunicación constante con su entorno familiar, especialmente con una de sus hijas. “Estoy al tanto desde el primer momento. Estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra. Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, expresó.

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Asimismo, destacó la rápida actuación del jefe de seguridad de la conductora y le atribuyó un papel clave en la atención que recibió durante la emergencia. “Me quito el sombrero por Aarón, que es el seguridad de Laura. Gracias a él puede decirse que Laura está con vida, porque fue el que tomó la iniciativa de llevarla a un hospital público”, agregó.

Aunque Ernesto Buitrón informó que en las últimas horas la conductora habría mostrado una evolución favorable, ella continúa bajo supervisión especializada, por lo que Cristian Zuárez pidió cautela respecto a su recuperación. En esa línea, el argentino también hizo un llamado a los seguidores de su expareja con un sentido pedido. “Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante”, sentenció.

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