Amy Gutiérrez confiesa que desplante de cantante criolla la alejó del género: “Fue tan traumático para mí”

Amy Gutiérrez sorprendió al revelar que su sueño de la infancia era consagrarse como cantante en la música criolla. Cuando tenía alrededor de ocho años, la joven artista participaba en diversos concursos en el Callao interpretando clásicos como 'Y se llama Perú'. Sin embargo, un incidente truncó su camino en este género tradicional.

Durante una entrevista para el programa 'En Escena' de RPP, la ganadora de 'La Voz Kids' explicó que cuando ingresó a una escuela de canto, empezó a nutrirse del góspel junto a las baladas en inglés de referentes como Whitney Houston y Mariah Carey. Pero, al intentar fusionar estos nuevos recursos vocales con el repertorio criollo, sufrió el duro rechazo de una figura del medio que marcó un antes y un después en su vida artística.

¿Cuál fue el incidente que separó a Amy Gutiérrez de la música criolla?

Según relató la exvocalista de Son Tentación, una reconocida cantante criolla la increpó por alterar el estilo clásico de las canciones y la acusó de vulnerar la tradición musical. "No me acuerdo el nombre [de la artista]; si no, te lo diría. Recuerdo que me llamó la atención y me dijo: ‘Tú no puedes cantar así la música criolla. Tú no puedes cantar así, le estás faltando el respeto’. Yo me sentí tan mal. Yo no sé si realmente habrá estado bien; quizás sí estaba cambiando un poco el estilo", confesó la salsera.

A raíz de este altercado, la artista chalaca comenzó a distanciarse de los escenarios criollos por temor a seguir recibiendo ataques similares. "Hay personas que tienen sus reglas, y esta persona que me apoya mucho me resondró. Ese momento fue tan traumático para mí. Y me hizo sentir tan mal que yo decidí poco a poco alejarme de la música criolla", agregó mientras expresaba su amor a la música criolla, pero destacando que era un género al que no volvería a adentrarse para evitar tratos que afectaran su estabilidad emocional.

Amy Gutiérrez se pronuncia sobre la salida de jóvenes cantantes de la música criolla

A propósito de su experiencia personal, Gutiérrez reflexionó sobre el recelo que existía en el ambiente tradicional y cómo esta falta de apertura habría provocado que otros nuevos talentos desistieran de interpretar música peruana. "Seguramente, muchos jóvenes no lo quieren contar por respeto, por vergüenza, quizás porque simplemente ya se olvidaron y no quieren continuar con esa historia. Pero yo siento que no todos los artistas de música criolla te dan esa libertad", sostuvo la cantante.

Pese al mal recuerdo, la intérprete destacó que figuras consagradas como Eva Ayllón, Lucía de la Cruz y Bartola sí respaldan a la nueva generación de vocalistas. Asimismo, anunció que se reconciliará con sus raíces musicales en su espectáculo 'Amy Gutiérrez, mi primer Gran Teatro', concierto que realizará el sábado 7 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Gran Teatro Nacional, donde unirá la salsa, las baladas y la música criolla con arreglos sinfónicos.