Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Marco Antonio Guerrero asegura que a ‘Senderito’ de La Bella Luz le falta mucho para cantar: “Él mismo lo sabe”

Marco Antonio Guerrero, reconocida voz de la cumbia, destacó que Christian Domínguez tiene una sólida afinación, mientras que Óscar Junior Custodio aún necesita más preparación para poder destacar en el canto.

El exintegrante de Grupo 5 elogió el carisma de Óscar Custodio, pero enfatizó que el talento vocal debe mejorarse para alcanzar un nivel alto en el escenario musical. Fotos: capturas/Youtube
El exintegrante de Grupo 5 elogió el carisma de Óscar Custodio, pero enfatizó que el talento vocal debe mejorarse para alcanzar un nivel alto en el escenario musical. Fotos: capturas/Youtube
Por
google iconLa República en Google

Marco Antonio Guerrero, una de las voces más prodigiosas de la cumbia, sorprendió al hablar de la capacidad vocal de otros artistas del género. Además de decir que Christian Domínguez es entonado y canta muy bien, el exintegrante de Grupo 5 indicó que Óscar Junior Custodio, actual líder de La Bella Luz, aún tiene que seguir preparándose para que pueda estar a la altura del público.

“Yo creo que a él le falta mucho para cantar. Es la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. Christian Domínguez canta en vivo, tiene más afinación y canta de hace muchos años. El chico 'Senderito' tiene la intención, pero tiene que prepararse mucho si quiere llegar a cantar. Es una realidad”, comentó Guerrero en el programa de ChiquiWilo.

Puedes ver

Futbolista Jair Céspedes le pidió a su expareja retomar su relación con romántica sorpresa, pero ella lo rechazó en vivo por contundente razón

lr.pe

Marco Antonio Guerrero le pide a Senderito que siga preparándose

Marco Antonio Guerrero, quien aceptó que lo despidieron de Grupo 5 por irresponsable, recalcó que si bien Óscar Junior Custodio aún tiene mucho camino por recorrer si quiere llegar a ser un buen cantante, aseguró que tiene otras virtudes que lo mantienen vigente en el mundo de la cumbia.

“Es carismático, tiene algo que otros no tienen, tiene carisma, tiene mucho jale, sabe trabajar, sabe producir. Pero si hablamos respecto del canto, creo que él mismo lo sabe, que tiene que prepararse mucho y eso va a durar”, añadió Marco Antonio.

Lejos de rectificarse, Guerrero manifestó que una persona que sabe producir música o espectáculos, eso no lo convierte en un artista. “Si tú aseguras que 'Senderito' canta bien, entonces no estás siendo honesto porque él no canta bien. él sí puede llegar a cantar bien… si se prepara. Esa es la realidad, pero no podemos simplemente porque tiene carisma y porque tiene bastante conocimiento en producción y es un muchacho que tiene presencia y todo eso, significa que sea buen cantante. Hay que saber diferenciar eso”, concluyó sobre el tema.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Antonio Guerrero asegura que a ‘Senderito’ de La Bella Luz le falta mucho para cantar: “Él mismo lo sabe”

Adenda de Cálidda para llevar gas a siete regiones sigue en evaluación: Minem no confirma fecha de firma

Derrumbe de rocas bloquea parcialmente la Panamericana Sur en Arequipa y restringe el tránsito

Espectáculos

Norka Ascue enfrenta a Pamela Franco por Christian Cueva: “Se nota lo calculadora que es ella”

Usuarios recuerdan la vez que Keiko Fujimori prometió llevar a BTS a Palacio de Gobierno, sin embargo, no lo cumplió

Futbolista Jair Céspedes le pidió a su expareja retomar su relación con romántica sorpresa, pero ella lo rechazó en vivo por contundente razón

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

México nombra a Lydia Antonio como embajadora en Perú tras restablecerse relaciones diplomáticas

JNJ evalúa destituir a Concepción Carhuancho por aplicar control difuso en un caso de lesa humanidad

Senador de JP cuestiona a Astudillo por confrontación en la Comisión de Constitución: “No se puede permitir estas actitudes”