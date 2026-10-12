El exintegrante de Grupo 5 elogió el carisma de Óscar Custodio, pero enfatizó que el talento vocal debe mejorarse para alcanzar un nivel alto en el escenario musical. Fotos: capturas/Youtube

El exintegrante de Grupo 5 elogió el carisma de Óscar Custodio, pero enfatizó que el talento vocal debe mejorarse para alcanzar un nivel alto en el escenario musical. Fotos: capturas/Youtube

Marco Antonio Guerrero, una de las voces más prodigiosas de la cumbia, sorprendió al hablar de la capacidad vocal de otros artistas del género. Además de decir que Christian Domínguez es entonado y canta muy bien, el exintegrante de Grupo 5 indicó que Óscar Junior Custodio, actual líder de La Bella Luz, aún tiene que seguir preparándose para que pueda estar a la altura del público.

“Yo creo que a él le falta mucho para cantar. Es la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. Christian Domínguez canta en vivo, tiene más afinación y canta de hace muchos años. El chico 'Senderito' tiene la intención, pero tiene que prepararse mucho si quiere llegar a cantar. Es una realidad”, comentó Guerrero en el programa de ChiquiWilo.

Marco Antonio Guerrero le pide a Senderito que siga preparándose

Marco Antonio Guerrero, quien aceptó que lo despidieron de Grupo 5 por irresponsable, recalcó que si bien Óscar Junior Custodio aún tiene mucho camino por recorrer si quiere llegar a ser un buen cantante, aseguró que tiene otras virtudes que lo mantienen vigente en el mundo de la cumbia.

“Es carismático, tiene algo que otros no tienen, tiene carisma, tiene mucho jale, sabe trabajar, sabe producir. Pero si hablamos respecto del canto, creo que él mismo lo sabe, que tiene que prepararse mucho y eso va a durar”, añadió Marco Antonio.

Lejos de rectificarse, Guerrero manifestó que una persona que sabe producir música o espectáculos, eso no lo convierte en un artista. “Si tú aseguras que 'Senderito' canta bien, entonces no estás siendo honesto porque él no canta bien. él sí puede llegar a cantar bien… si se prepara. Esa es la realidad, pero no podemos simplemente porque tiene carisma y porque tiene bastante conocimiento en producción y es un muchacho que tiene presencia y todo eso, significa que sea buen cantante. Hay que saber diferenciar eso”, concluyó sobre el tema.