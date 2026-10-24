Andrea San Martín recuperó su libertad la tarde del viernes 23 de octubre, luego de permanecer detenida en la comisaría de Miraflores durante dos días. Como se recuerda, la influencer perdió su libertad por una denuncia interpuesta por su expareja Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, por una presunta agresión física y psicológica contra la menor.

La exparticipante de 'Bienvenida la tarde' reapareció en los medios de comunicación y aseguró que esta vez manejará sus problemas familiares de diferente manera. "Necesito estar calmada, tranquila. Ya tengo experiencia en este tipo de situaciones y necesito afrontarlas de una manera mucho más inteligente que en otro momento. Más tranquila, más pausada y con la imagen que quiero que mis hijas tengan de mí", declaró para 'Desvelados'.

Andrea San Martín se quiebra por sus hijas

Andrea San Martín, quien tendría consecuencias legales si se comprueba maltratos hacia su hija menor, expresó su dolor por la situación en la que sus pequeñas se han visto envueltas, a raíz de los problemas de la influencer con sus exparejas.

"Ese es mi temor. No quiero generar conflictos familiares. No quiero que tengan que sufrir ellas situaciones que no son merecedoras de vivir. No tienen ellas por qué hacerse cargo de situaciones que como adultos podemos manejarlas", expresó la 'Ojiverde'.

Asimismo, San Martín indicó que Maia, la hija que tiene con Sebastián Lizarzaburu, le ayuda mucho en el cuidado de Lara, fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez. "Ella está muy preocupada por su hermana y no tiene por qué vivir eso", agregó.

Como se recuerda, el viernes 23 de octubre, Andrea San Martín abandonó las instalaciones policiales y subió a una camioneta blanca para retirarse del lugar. Tras ser liberada, la influencer adelantó que brindaría declaraciones este sábado 24 de octubre para explicar lo ocurrido.