El cantante de cumbia, Tony Rosado, protagonizó un emotivo momento junto a su hija Susan Rosado durante uno de los días más importantes de su vida. La joven contrajo nupcias con Mario Salazar el 22 de octubre en el departamento de Piura y compartió en sus redes imágenes de la celebración. Entre las fotos que compartió la recién casada, está el instante en que el intérprete la vio vestida de novia antes de la ceremonia.

Las publicaciones permitieron conocer la especial conexión entre la familia Rosado-Pacheco, como también el cariño que la recién casada quiso expresarle a su padre en esta nueva etapa de su vida. Los videos no tardaron en llamar la atención de los usuarios, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación y muestras de afecto hacia los parientes.

Tony Rosado protagoniza tierno momento junto a su hija

Susan Rosado compartió un video que captó el encuentro junto a su padre antes de su boda. En las imágenes se aprecia uno de los momentos más significativos de la celebración, cuando el intérprete de ‘Ya te olvidé’ vio a su hija vestida de novia. “Antes del vestido, antes de Mario, antes que nada, ahí estaba él”, escribió la joven al acompañar uno de los registros.

La recién casada también publicó otro video del encuentro y le dedicó unas cariñosas palabras al músico: “First look con mi papi. Te amo papito”. La frase acompañó las imágenes de ambos y puso de manifiesto el afecto que la novia quiso compartir con sus seguidores en una fecha especial.

Usuarios reaccionan a la boda de Susan Rosado

Los videos publicados por Susan Rosado generaron diversas reacciones en redes sociales. Los usuarios dejaron mensajes de cariño y felicitaciones por su matrimonio, además de destacar el vínculo familiar que quedó reflejado en las imágenes junto a Tony Rosado.

La celebración también contó con la presencia de Susan Pacheco, madre de la novia. A través de sus publicaciones, la esposa del cantante permitió que sus seguidores conocieran algunos momentos del matrimonio realizado en el norte del país, con especial atención al encuentro previo a la ceremonia.