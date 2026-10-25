Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

RESULTADOS DE ELECCIONES EN BRASIL EN VIVO: conteo oficial del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL #LR

Espectáculos

Tony Rosado se conmueve al ver a su hija vestida de novia y protagonizan tierno momento: “Te amo, papito”

Tony Rosado no contuvo las lágrimas al ver a su hija Susan Rosado vestida de novia, antes de su boda en Piura y los usuarios reaccionan al encuentro.

Tony Rosado rompe en llanto al ver a su hija vestida de novia. Composición LR. YouTube
Tony Rosado rompe en llanto al ver a su hija vestida de novia. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

El cantante de cumbia, Tony Rosado, protagonizó un emotivo momento junto a su hija Susan Rosado durante uno de los días más importantes de su vida. La joven contrajo nupcias con Mario Salazar el 22 de octubre en el departamento de Piura y compartió en sus redes imágenes de la celebración. Entre las fotos que compartió la recién casada, está el instante en que el intérprete la vio vestida de novia antes de la ceremonia.

Las publicaciones permitieron conocer la especial conexión entre la familia Rosado-Pacheco, como también el cariño que la recién casada quiso expresarle a su padre en esta nueva etapa de su vida. Los videos no tardaron en llamar la atención de los usuarios, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación y muestras de afecto hacia los parientes.

Puedes ver

Hija de Tony Rosado anuncia su compromiso y dedica emotivas palabras a su pareja: “Toda la vida soñé con este momento”

lr.pe

Tony Rosado protagoniza tierno momento junto a su hija

Susan Rosado compartió un video que captó el encuentro junto a su padre antes de su boda. En las imágenes se aprecia uno de los momentos más significativos de la celebración, cuando el intérprete de ‘Ya te olvidé’ vio a su hija vestida de novia. “Antes del vestido, antes de Mario, antes que nada, ahí estaba él”, escribió la joven al acompañar uno de los registros.

La recién casada también publicó otro video del encuentro y le dedicó unas cariñosas palabras al músico: “First look con mi papi. Te amo papito”. La frase acompañó las imágenes de ambos y puso de manifiesto el afecto que la novia quiso compartir con sus seguidores en una fecha especial.

Puedes ver

Tony Rosado sufre accidente automovilístico y su esposa revela su estado de salud: “Él tiene una fortaleza muy grande”

lr.pe

Usuarios reaccionan a la boda de Susan Rosado

Los videos publicados por Susan Rosado generaron diversas reacciones en redes sociales. Los usuarios dejaron mensajes de cariño y felicitaciones por su matrimonio, además de destacar el vínculo familiar que quedó reflejado en las imágenes junto a Tony Rosado.

La celebración también contó con la presencia de Susan Pacheco, madre de la novia. A través de sus publicaciones, la esposa del cantante permitió que sus seguidores conocieran algunos momentos del matrimonio realizado en el norte del país, con especial atención al encuentro previo a la ceremonia.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lula da Silva es reelecto presidente de Brasil tras una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro

Sofía Mulanovich: “Mi propósito era llegar lo más lejos que podía con el surf, porque era lo que amaba hacer”

El filósofo chino que dejó una reflexión sobre la perfección: "Un árbol torcido vive su propia vida, pero uno recto se convierte en madera"

Espectáculos

Karen Dejo se pronuncia sobre la ausencia del padre de su hija en su quinceañero y confiesa: “Vas a tener tu momento”

Amy Gutiérrez confiesa que desplante de cantante criolla la alejó del género: “Fue tan traumático para mí”

Pamela López sorprende al revelar cómo educa a los hijos que tuvo con Christian Cueva: “Se me pasa rápido la cólera”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Alfonso López Chau reconoce división en la oposición tras aprobarse facultades al Ejecutivo

Daniel Barragán niega acercamiento de Obras al Gobierno pese a voto a favor de facultades

Comitiva que acompañará a Keiko Fujimori en El Salvador costará más de US$19.000 en pasajes y viáticos