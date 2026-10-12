Mackeily Luján vivió un difícil momento durante un reciente concierto de La Bella Luz. La cantante rompió en llanto mientras entonaba un tema de desamor en el escenario, hecho que llevó a que sus compañeros de la agrupación se acercaran para brindarle su respaldo, luego de confirmarse el fin de su romance con Dimas Ysla.

La artista había anunciado recientemente que su relación con el integrante de la Gran Orquesta Internacional había llegado a su fin, pese a que estaban cerca de cumplir un año juntos. Ambos señalaron que la ruptura fue una decisión tomada de común acuerdo; sin embargo, la llamada 'muñequita de porcelana' se mostró vulnerable durante su presentación musical.

Mackeily Luján rompe en llanto durante presentación de La Bella Luz

Mackeily Luján no pudo contener la emoción al interpretar 'No voy a llorar', tema que aborda la tristeza que deja una separación sentimental. La artista se mostró conmovida mientras cantaba frente al público y, minutos después, acabó llorando en plena presentación.

Ante la escena, José Burga, animador de La Bella Luz, se acercó a la cantante para abrazarla y brindarle su apoyo. “Acá tienes un amigo que te escucha, que te quiere. Cuando amamos, queremos a veces; las personas toman rumbos diferentes y tú tienes que ser feliz”, expresó. Por su parte, Mackeily, totalmente devastada, le contestó: “Cómo me duele el corazón, José…”.

El integrante del grupo de cumbia también le dedicó palabras de aliento a su compañera y destacó el respaldo que recibe de sus seguidores y su familia. El animador le pidió que continuara adelante con su carrera artística y reconoció el valor que tiene para quienes la apoyan. “Eres muy importante, eres muy valiosa para toda esta gente, para todo el Perú que te respalda y para tus padres. Mackeily sigue triunfando, sigue brillando”, manifestó.

Mackeily Luján y Dimas Ysla confirmaron el fin de su romance

La cantante y Dimas Ysla dieron a conocer que su historia de amor había llegado a su fin. Ambos comunicaron la decisión de separarse y dejaron en claro que buscaban mantener una relación cordial, por lo que también solicitaron que se respete su intimidad en esta etapa.

Pese a hacer pública la noticia, ninguno de los dos explicó qué circunstancias los llevaron a terminar su relación. De esta manera, los motivos de la ruptura quedaron en privado.

“Quiero comunicar que Mackeily Luján y yo, Dimas Ysla, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental de mutuo acuerdo y de la mejor manera. Nos quedamos con los bonitos recuerdos y nos deseamos lo mejor. Les pedimos respetar nuestra privacidad. Que Dios bendiga nuestros caminos”, señalaron ambos.