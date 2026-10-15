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Hermana de Pamela Franco sale al frente con contundente mensaje en medio de denuncia a Pamela López: "Doble moral"

Hermana de Pamela Franco rompe su silencio y lanza fuerte mensaje tras denuncia contra Pamela López. Conoce qué dijo Kiara Franco en redes sociales.

Hermana de Pamela Franco habla de Pamela López
Hermana de Pamela Franco habla de Pamela López
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La polémica entre Pamela Franco y Pamela López continúa generando reacciones. Esta vez, Kiara Franco, hermana mayor de la cantante de cumbia, decidió pronunciarse públicamente y enviar un contundente mensaje en redes sociales, luego de que la actual pareja de Christian Cueva denunciara a su aún esposa por presunta violencia psicológica.

La controversia surgió después de que Pamela Franco acudiera a las autoridades para denunciar que los comentarios de Pamela López, quien la habría calificado de "clandestina", estarían afectando su bienestar emocional. Según la intérprete, esta situación le habría provocado ansiedad, estrés y dificultades para conciliar el sueño, por lo que deberá someterse a una evaluación psicológica.

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Hermana de Pamela Franco rompe su silencio y lanza contundente mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Kiara Franco compartió una fotografía de su hermana junto a la hija que tiene con Christian Domínguez. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que expresó su respaldo a la cantante y cuestionó a quienes, según consideró, buscan perjudicar su imagen.

En sus palabras, la familiar de Pamela Franco destacó el esfuerzo que realiza la artista para sacar adelante a su pequeña, quien tiene autismo. Asimismo, dejó entrever su incomodidad frente a las críticas que ha recibido la intérprete en medio de su enfrentamiento con Pamela López.

Hermana de Pamela Franco contra Pamela López

Hermana de Pamela Franco contra Pamela López

“Que Dios las proteja de todo mal no importa cuánta gente doble moral hable y arme historias para hacerte sentir mal hermanita, eres una hija de Dios las personas que te amamos sabemos qué clase de mujer eres vienes demostrando con hechos que eres luchadora y que sacas adelante a mi Cat... con fe”, escribió Kiara Franco.

La hermana de la cantante también resaltó su fortaleza como madre y el compromiso que mantiene con el bienestar de su hija. De esta manera, hizo público su apoyo en uno de los momentos más controversiales que atraviesa la artista.

Pamela López también asegura haber sufrido afectación psicológica

Por su parte, Pamela López respondió a las acusaciones de Pamela Franco y sostuvo que ella también se habría visto afectada emocionalmente por algunas situaciones relacionadas con la cantante. Según manifestó, determinadas canciones de la intérprete habrían incluido referencias que consideró burlas hacia su persona tras el fin de su relación con Christian Cueva.

Además, López denunció públicamente un reciente episodio que involucraría al futbolista y a uno de sus hijos. De acuerdo con su versión, el menor esperaba compartir tiempo con su padre, pero el encuentro no se habría concretado debido a que Cueva habría asistido al estadio acompañado de Pamela Franco.

Estas declaraciones han intensificado las diferencias entre ambas mujeres, cuyo enfrentamiento ahora también involucra acusaciones por presunta afectación psicológica.

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