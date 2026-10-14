Pamela Franco solicitó un pedido de garantías por su vida contra Pamela López, según confirmó la abogada de la denunciante, Medaly Barrientos. La defensa de la demandante informó que la medida legal surgió con el objetivo de frenar la violencia verbal entre ambas partes. Asimismo, Barrientos detalló que en el supuesto caso de que la expareja de Christian Cueva incumpliera la medida, podría obtener una sanción que va desde los dos a los cinco años [de cárcel] por el delito de lesiones.

"Lo que procede es pedir nuestras garantías personales respectivas a favor de la señora Pamela Franco. Con el fin de que se evite también toda esta situación de que se siga continuando con insultos, sobre todo entre mujeres", expresó la abogada de la actual relación sentimental del jugador de Sport Boys a los medios nacionales, luego de realizar el acto legal en la Prefectura de Miraflores.

Pamela Franco denuncia a Pamela López por el delito de lesiones

La abogada Medaly Barrientos informó a la prensa que la empresaria ha sido denunciada por la falta de lesiones; además, señaló que en el caso de que se transgrediera esta medida, Franco podría recibir la sanción de pena privativa de libertad: "Nosotros hemos denunciado por lesiones y el delito está oscilando entre los 2 a 5 años [de cárcel] por la afectación personal que viene sufriendo mi patrocinada".

Previo a este hecho, la actual pareja del popular 'Aladino' expuso frente al bloque mediático su denuncia contra López, debido a los insultos que recibió ella por parte de la empresaria en el programa de streaming 'Vale todo'. Asimismo, Franco señaló la alusión que hizo la aún esposa de Christian Cueva sobre su grupo de seguidoras, llamándolas clandestinas.

Pamela López aún no recibe la denuncia formal de la actual pareja de Cueva

Pese a que el romance actual del 'Mago' expuso mediante los medios su denuncia contra Pamela López, la empresaria aseguró no haber sido notificada formalmente de ese proceso penal, señalando que tomó conocimiento de ese hecho mediante las redes sociales. "Yo me he enterado por un simple TikTok de la tiktokera o representante legal. No sé cómo llamarla", expresó López.

Asimismo, la todavía esposa del exjugador de la selección comentó que Franco solo está buscando atención en la prensa para promocionar sus contratos comerciales. "Yo considero que esto es un show mediático. El último lunes ha hecho, creo que un video donde promociona panetones, promocionando una ONG. Es un show mediático, más de lo mismo", sentenció Pamela López.